Kopenhaageni dokfilmide festivalil linastub neli Eesti filmi

Märtsi keskel võistleb CPH:DOX programmides kolm filmi, milles Eesti on peatootja, ja üks film, milles eestlased on kaastootja rollis.

Eesti režissööri Anna Hintsi "Savvusanna sõsarad" esilinastub Euroopas festivali NEXT:WAVE AWARD võistlusprogrammis. ""Savvusanna sõsarad" jõuab kodumaale lähemale. 17. märtsil toimub Kopenhaagenis väga põneva ja julge programmiga CPH:DOXil filmi Euroopa esilinastus. On suur au olla valitud selle festivali võistlusprogrammi," sõnas produtsent Marianne Ostrat.

Kopenhaagenis on rahvusvaheline esilinastus režissööri Kaupo Kruusiaugu dokfilmil "Machina Faust". "Meil on ülihea meel, et "Machina Fausti" rahvusvaheline esilinastus saab toimuma just Kopenhaageni mainekal dokfilmifestivalil," sõnas filmi režissöör Kaupo Kruusiauk. "Maria elab ja tegutseb ju igapäevaselt Taanis. Saab olema huvitav vaadata, kuidas erineb sealse publiku vastuvõtt meie omast – kas filmis käsitlemist leidvad teemad ja Maria raju ja aus karakter ka Taani ühiskonnas mingit poleemikat tekitavad." Film on osa festivali Sound and Vision alamprogrammist, mis on pühendatud muusikat ja muusikuid käsitlevatele filmidele.

Eesti režissööri Max Golomidovi dokfilm "Yoyogi" keskendub Tokyo südames asuvale pargile ja selles toimuvale. Film on festivali "Highlights" alamprogrammis ja tegu on Taani esilinastusega. "Oleme elevil, et "Yoyogi" jõudis Kopenhaageni festivalile. See on eriline film, millel on väga hea energia ja visuaalne keel. Tegu pole ootuspärase koostööprojektiga – kokku on saanud Eesti ja Jaapan," ütles produtsent Volia Chajkouskaya.

Ühtlasi linastub CPH:DOXil Nordic:Dox võistlusprogrammis Soome režissööri Juha Suonpää dokfilm "Ilvesmees" ("Lynx Man"). Tegu on maailma esilinastusega. "Ilvesmees" on Soome-Eesti kaastootmisprojekt, millele on originaalmuusika loonud Puuluup, kogu filmi loomingulise helipoole eest vastutas helirežissöör, kokkusalvestaja ja helilooja Tanel Kadalipp ning filmi kaasprodutsent on Liis Nimik (Klara Films). Filmi Soome-poolne tootja on Wacky Tie Films ja produtsent Pasi Hakkio.

Film räägib loo pensionär Hannu lummavast püüdlusest luua kontakti Euraasia ilvesega, kes peidab end tema kodu lähedal metsas. Hannu paigaldab metsa sadu rajakaameraid ja avab nii vaataja jaoks enneolematu värava Soome loodusesse. "Ma usun, et see film lummab ja puudutab ka paljusid Eesti vaatajaid, kes mõtisklevad inimese ja looduse rahumeelse kooseksisteerimise üle," ütles Nimik.

"See pole küll esimene kord Eesti filmidel CPH:DOXile jõuda, kuid kunagi varem pole Eesti projekte olnud siin niivõrd palju. See näitab, et Eesti juhtimisel ja ka osalusel valminud koostööprojektid on filmitööstuses kõrgelt hinnatud," sõnas Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. "2023. aasta on tõepoolest Eesti dokfilmi aasta ja ma loodan, et häid uudiseid tuleb veelgi."

Kopenhaageni dokfilmide festival CPH:DOX kestab 15. kuni 26. märtsini.