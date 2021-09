Hõimupäevade raames jõuab kinodesse Eesti kaastootmisel valminud "Ivanna elu"

Alates 1. oktoobrist jõuab kinodesse Renato Borrayo Serrano dokumentaalfilm "Ivanna elu", mis on olnud mitmete dokumentaalfilmide festivalide programmis, nagu näiteks CPH:DOX (Taani), Hot Docs (Kanada), Krakow Film Festival, DOK.fest München, goEast FF (Saksamaa), Shanghai IFF (Hiina), DocAviv (Iisrael) ja 5th Human Vision filmifestival (Austria).

Venemaal tegutseva Guatemala režissööri Renato Borrayo Serrano filmi peategelane on 26-aastane neenetslanna Ivanna, viie lapse ema, kes elab Põhja-Siberis traditsioonilist nomaadielu, karjatades põhjapõtru, nagu seda on teinud juba sajandid tema esivanemad. Muutuva keskkonna ning kliimamuutuste tõttu ei saa ta oma elu enam vanas rütmis jätkata ning peab suunduma linna, et leida tööd ning parandada suhteid oma abikaasa Genaga.

Lisaks filmi tõsistele teemadele on Serrano tabanud tõeliselt kauneid loodusvaateid Põhja-Siberi aladelt ning etnograafia gurmaanidele leidub filmis nii mõndagi nauditavat, mõnusalt vürtsitab filmi dramaatilisi sündmusi Ivanna laste vahetu olek, huumorimeel ning kõiksugu ekstreemsete olukordadega muretu leppimine. Film jälgib nelja aasta jooksul Ivanna dramaatilisi pöördeid täis elu, alates tundrast kuni praeguseni, kus ta elab koos lastega Siberis Norilski linnas.

Filmi kaastootja on Eestist Baltic Film Production ning eestipoolne produtsent Marianna Kaat. Filmile on muusika loonud helilooja Timo Steiner, kes hiljuti Eesti Filmi- ja teleauhindade galal pälvis Marianna Kaadii produtseeritud filmi "Ülo Sooster. Mees, kes kuivatas rätikut tuule käes" muusika loomise eest parima helilooja auhinna.

"Ivanna elu" maailmaesilinastus oli sel kevadel kahel festivalil korraga, CPH:DOX festivalil Taanis Kopenhaageni ja Kanada rahvusvahelisel dokumentaalfilmide festivalil Hot Docs.

Filmi režissöör ja operaator on Renato Borrayo Serrano, monteerijad Renato Borrayo Serrano ja Inge-Lise Langfeldt. Helikujundusega tegi filmile Eestis resideeruv Israel Bañuelos ja heli kokkusalvestus toimus BFM-i helistuudios. Filmi tootjamaad on Venemaa, Norra, Eesti ja Soome, produtsendid Vladislav Ketkovich, Mette Cheng Munthe-Kaas, Marianna Kaat ja Pertti Veijalainen.

"Ivanna elu" on selle aasta Hõimupäevade avafilmiks, hõimupäevad toimuvad terve oktoobrikuu jooksul.