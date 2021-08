Kumu Dokumentaali uus hooaeg: dieedimüütidest Abramovići ja Kubrickuni

Mida võiks inimestest arvata üks hulkuv koer? Miks dieedid ei toimi? Keda nimetatakse Youtube'i põlvkonna vanavanemateks? Kas kirurgilise operatsiooni valutustamiseks saab kasutada hüpnoosi? Need on mõned küsimused, millele annavad 1. septembril algaval uuel hooajal vastuse Kumu Dokumentaali raames linastuvad filmid.

Hooaja juhatab sisse Katja Høgseti, Margreth Olini ja Espen Wallini film "Autoportree" ("Selvportrett") Norra fotograaf Lene Marie Fossenist, kes jäädvustas piltidele oma võitluse anoreksiaga. "Autoportree" on võitnud publiku- ja kriitikute auhindu mitmelt poolt maailmast.

Oma uues filmis "Dieediillusioonid" ("Diet Fiction") paljastab USA dokumentalist ja toitumisnõustaja Michal Siewierski dieedipidamise müüte.

Suurlinna Istanbuli elu hulkuvate koerte vaatevinklist näitab USA dokumentalisti Elizabeth Lo film "Hulkurid" ("Stray"), mis on võitnud vaatajate südameid paljudel filmifestivalidel.

Videokunsti pioneerid Steina ja Woody Vasulka toob unustusehõlmast välja Islandi režissööri Hrafnhildur Gunnarsdóttiri film "Vasulka efekt" ("The Vasulka Effect").

Hollandi režissööri Oeke Hoogendijki filmis "Minu Rembrandt" ("Mijn Rembrandt") avavad kunstikollektsionäärid oma suhet nende kogusse kuuluvate Rembrandti maalidega.

Noore neenetsi naise teekonda traditsioonilise nomaadielu juurest linna jälgib Venemaal tegutsev Guatemala režissöör Renato Borrayo Serrano. "Ivanna elu" ("Life of Ivanna") on valminud Venemaa, Norra, Eesti ja Soome koostöös ning pälvinud rahvusvahelist tähelepanu.

Tegevuskunsti elavast klassikust Marina Abramovićist on tehtud hulk filme, kaasmaalasest Serbia režissööri Boris Miljkovići filmis "Kojutulek. Marina Abramović ja tema lapsed" ("Homecoming, Marina Abramović and Her Children") räägib Abramović ise oma lapsepõlvest, kujunemisest, inspiratsioonist, üksindusest ja paljust muust, taustaks kunstniku retrospektiivnäituse avamine sünnilinnas Belgradis.

Filmilavastajale Stanley Kubrickule ei meeldinud rääkida oma filmidest ja harv oli juhus, kui ta mõne intervjuu andis. Prantsuse filmikriitik Michel Ciment oli väheseid, keda Kubrick usaldas. 12 aasta jooksul lindistas ta tundide kaupa režissööri juttu, millel põhinebki Prantsuse dokumentalisti Grégory Monro film "Kubrick Kubrickust" ("Kubrick by Kubrick").

Tavameditsiini piirialasid kompab Belgia dokumentalisti Bruno Tracqi film "Minu hääl on sinuga" ("Ma voix t'accompagnera"), mis viib haiglaseinte vahele, kus kirurgilise operatsiooni valutustamiseks kasutatakse narkoosi asemel hüpnoosi.

Tänavuse Pärnu filmifestivali auhinnafilmide eriseansil linastuvad grand prix´ laureaat, Soome režissööri Pertti Saksa "Looma kujutis" ("Eläimen kuva") – mõtisklus inimese ja looma suhetest aegade algusest tänapäevani; parim lühifilm, Poola režissööri Marcin Polari "Tugev" ("The Tough") – kooparonija Jarosław Surmacz laskub koopasse, kuhu ükski inimene pole veel jalga tõstnud, ja parim kunstifilm, Iraani režissööri Zamanpour Kiasari "Asak" – 80-aastasest pimedast Iraani tarbekunstnikust, kes tegeleb unenägude seletamisega.

Eläimen Kuva – Image of an Animal from Perttu Saksa on Vimeo.

Sügishooaja lõpetab 10. novembril Iisraeli režissööri Barak Heymanni "Skulptor Dani Karavan" ("Dani Karavan"), mis portreteerib 90-aastast kunstnikku, kes on loonud ligemale sada kohaspetsiifilist keskkonnainstallatsiooni üle terve maailma, kuid pole rahul nende viletsa olukorra, aga ka Iisraeli poliitilise kliima ja lõpuks ka oma vanusega.

Kultuuriteemaliste filmide sarja "Kumu dokumentaal" korraldavad Kumu ja PÖFF.