Eestlaste abiga valminud dokumentaalfilm linastub kahel rahvusvahelisel festivalil

Guatemaala režissööri Renato Borrayo Serrano dokumentaalfilmi "Ivanna elu" maailmaesilinastus on aprilli lõpus CPH:DOX festivalil Taanis Kopenhaagenis ning ka Kanada rahvusvahelisel dokumentaalfilmide festivalil Hot Docs, mis toimub sel aastal samuti hübriidfestivalina aprilli lõpus ja mai alguses. Filmi kaastootja on Eestist Baltic Film Production ning eestipoolne produtsent Marianna Kaat. Filmile on muusika loonud helilooja Timo Steiner.

"Filmi maailmaesilinastust soovisid endale nii mõnedki mainekad festivalid, kuid produtsendid üheskoos valisid seekord välja CPH:DOX festivali. Film jõuab ka HotDocsile, mis tähendab, et "Ivanna elu" linastub korraga kahel tunnustatud dokumentaalfilmide festivalil ning kahel kontinendil. Eestis jõuab film kinodesse, kui viiruse levik peatub ning kinod taas avatakse," ütles produtsent Marianna Kaat.

Filmi peategelane Ivanna on 26-aastane viie lapse ema, kes elab Põhja-Siberis traditsioonilist nomaadielu, karjatades põhjapõtru, nagu seda on teinud juba sajandid tema esivanemad. Muutuva keskkonna ning kliimamuutuste tõttu enamus tema põtradest sureb ning naine aimab dramaatilist lõppu. Ivanna abikaasa Gena on pere juurest linna ära kolinud, lootes leida tööd naftatöölisena. Tema tööotsingud pole seni aga vilja kandnud. Ivanna otsustab oma abielule anda veel viimase võimaluse, kolides samuti linna ning üritades tööd leida Gazpromis. Kõik ei lähe aga sugugi loodetult. Gena osutub vägivaldseks alkohoolikuks ning tagasiteed tundrasse enam pole. Nii peabki noor neenetslanna end kokku võtma, et kindlustada nii enda kui oma viie lapse tulevik.

Film jälgib nelja aasta jooksul Ivanna dramaatilisi pöördeid täis elu alates tundrast kuni praeguseni, kui ta elab koos lastega Siberis Norilski linnas.

Filmi režissöör ja operaator on Renato Borrayo Serrano, helilooja Timo Steiner. Filmi monteerijad on Renato Borrayo Serrano ja Inge-Lise Langfeldt. Helikujunduse tegi filmile Eestis resideeruv Israel Banuelos ja heli kokkusalvestus toimus BFM-i helistuudios. Filmi tootjamaad on Venemaa, Norra, Eesti ja Soome, produtsendid Vladislav Ketkovich, Mette Cheng Munthe-Kaas, Marianna Kaat ja Pertti Veijalainen.