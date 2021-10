Marianna Kaat filmist "Ivanna elu": film peab tooma uusi emotsioone

Pakkumine olla "Ivanna elu" produtsent tuli Kaati juurde alles pärast võtteperioodi lõppu. Sellest hoolimata oli Kaat projektist vaimustusest, kuna materjal oli üles filmitud väga huvitavalt. Lisaks on Kaati sõnul filmi loomisel oluline, et see meeldiks nii tegijatele kui ka sobituks vastavasse kultuuriruumi. "Ivanna elu" puhul leiab produtsent, et nii filmi sisu kui ka kultuuriline taust on eestlastele tuttav.

Filmi loomise keerulisem pool oli rahastuse saamine. "Ivanna elu" puhul filmis režissöör Renato Borrayo Serrano neli aastat rahata. Hiljem lisandusid filmile kaastootjad, tänu millele sai film lõplikult valmis.

Kuigi esialgu ei olnud filmile heli planeeritud, suutis produtsent režissööri veenda, et muusika on täispikale filmile hädavajalik ning toetab selle sisu. Seetõttu osutus filmi heliloojaks Timo Steiner. Kaati sõnul oli Steineri valimine heliloojaks igati loogiline valik. "Tean, et võin Timo peale alati loota. Isegi kui ma esimest korda projekti kirjutan, on mul peaaegu alati heliloojaks Timo Steiner."

Marianna Kaati sõnul tekib vaatajal tunne, et ta asub ise selle filmi sees. "Sa pead lähenema kaameraga inimesele nii lähedale nagu see inimene oleks madu." Samuti mainis Kaat, et oluline on arvestada ka teise inimese privaatsusega. "Sa pead tunnetama seda momenti, kui lähedale see inimene laseb sul olla," rääkis Marianna Kaat filmis kasutatavast meetodist.

Tulevikus seob Kaat ennast veel ka Belgia, Venemaa ja Indoneesia filmiinimestega. Samuti on Marianna Kaatil käsil ka enda filmi loomine, mis loodetavasti ilmub kevadel.