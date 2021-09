Tristan Priimägi filmisoovitused: "Kaardimängur", "Ivanna elu", "Koduarest"

"Kaardimängur" ("The Card Counter")

Režissöör: Paul Schrader

"Paul Schraderi firmamärk on üksildased mehed, kes liiklevad hämartsoonis legaalse ja illegaalse vahepeal öises maailmas," rääkis Priimägi "Terevisioonis".

"Mees, kes on ära õppinud kaartide lugemise ja selle pealt hasartmängu matemaatilise tõenäosuse, aga see on sekundaarne. See on eelkõige kättemaksulugu. Peategelane on oma dramaatilise militaarkogemusega, mis tal aeg-ajalt välja lööb."

"Suurepärane roll peaosas Oscar Isaacilt, väga kihvtilt mängib," lisas Priimägi.

"Ivanna elu" ("Жизнь Иванны")

Režissöör Renato Borrayo Serrano

Priimägi sõnul on see raju sisuga film. "Neenetsi naine, Ivanna, kes on 26-aastane ja selleks ajaks on tal viis last. Mees on ta maha jätnud ning ta elab suuskadel furgoonis, mida veavad põdrad ringi ekstreemetes temperatuurides," kirjeldas ta loo sisu.

"Ivanna ees üksiku viie lapse emana seisavad samad valikud, mis nendes antropoloogilistes dokfilmides on, et kas maa või linn, traditsioon või progress," selgitas Priimägi. "Ta peab valima, kas ta suudab oma vana mudelit jätkata või peab kapitalismiga kaasa jooksma, et ennast ära elatada. Neid valikuid peab ta hakkama tegema. Tema abikaasa on ka asjasse segatud, kes on selle valiku teinud, linna läinud tööd otsima ja on eriline frukt."

Filmile on muusika loonud helilooja Timo Steiner, kes hiljuti Eesti Filmi- ja teleauhindade galal pälvis Marianna Kaadii produtseeritud filmi "Ülo Sooster. Mees, kes kuivatas rätikut tuule käes" muusika loomise eest parima helilooja auhinna. "Mul isiklikult on nii hea meel, et see on väga tugev dokumentaal ja Eestil on olnud võimalus selles osaleda ja me saame öelda, et see on meie oma," sõnas Priimägi.

"Koduarest" ("House Arrest")

Režissöör Aleksei German jr.

Vene draama viib meid kaasaegse Venemaa poliitikasse. "See on ühest ülikooli professorist, kes on pandud koduaresti, sest ta on finantsilise petmissüüdistusega uurimise all," rääkis Priimägi.

Priimägi nentis, et riigi rahastust filmil ei tundu olevat, seega on film väheste vahenditega tehtud. "Kuskilt on nad rahastuse kokku saanud ja filmi ära teinud."

"See on ka märtrilugu, kuidas ta kannatab ja kannatustes õilistub ning kuidas võim üritab teda mudida ja murda suunas, et ta üles tunnistaks," selgitas ta. "See on väga täpne kommentaar sellele, milliseid praktikaid tänapäeval Venemaal kasutatakse."