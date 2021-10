Tristan Priimägi filmisoovitused: Bond, "Libahundid meie seas", "Kotkatiivul"

"007: Surm peab ootama" ("No Time to Die")

Režissöör: Cary Joji Fukunaga

Esimesel nädalal rekordilisi külastusarve pakkunud filmi on Eesti kinomaastikul pikalt oodatud. Tristan Priimägi sõnul on uus Bondi film tundelisem, nõrgem ja haavatavam võrreldes varasemate filmidega.

"Maailm muutub ja muutub ka publik," viitas Priimägi muutunud Bondi karakterile. Priimägi on veendunud, et Bond ei kao kuhugile, vaid vaatajat valmistatakse ette järgmiseks etapiks. "Ma usun, et siin tehakse juba järgmise paarikümne Bondi plaan juba ette."

Samuti mainis Priimägi, et tõenäoliselt tulevad järgmised Bondi filmid uue peaosatäitjaga. "Craig on nüüd juba väga selgelt öelnud, et ta ei soovi enam jätkata. Võib-olla on ta selle rolli jaoks ka pisut vana." Kriitiku sõnul on keeruline ette aimata uue tegelase sugu või rassi.

Lisaks juhib Priimägi tähelepanu, et tegemist on esimese Bondi filmiga, mille lavastaja ei ole inglane, vaid ameeriklane. "Mingisugune brittilikkus on seal ikkagi säilinud, mida Ameerika tihtipeale otsib," lisas Tristan Priimägi.

"Libahundid meie seas" (Werewolves Within)

Režissöör: Josh Ruben

Filmikriitiku sõnul meenutab film "Libahundid meie seas" hoopis "Hukkunud alpinisti hotelli".

"On üksildane majakene mägedes, laviin lõikab teed ära ja sinna majja jääb mingi seltskond, kellest üks või mitu ei ole mitte tulnukad, vaid libahundid," kirjeldas Priimägi filmi. Kriitiku sõnul on tegemist klassikalise mõrvamüsteeriumiga.

"Kotkatiivul" ("Ride the Eagle")

Režissöör: Trent O'Donnell

Filmi "Kotkatiivul" peab kriitik selle nädala üllatajaks. Film jutustab loo mehest, kes pärast ema surma peab minema naise testamenti lugema. Ema on aga jätnud pojale pika nimekirja ülesannetest, mida laps peab täitma, et soovitud mägimaja endale saada.

"Mul oli hea meel seda filmi leida ja ma loodan, et selle leiab mõni veel," rääkis Priimägi ja nentis, et kahjuks ei jää film kinokavas sugugi silma.