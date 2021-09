Tristan Priimägi filmisoovitused: "Vee peal", "Põssa" ja "Kollektiiv"

"Vee peal"

Režissöör: Peeter Simm

"Täiesti julge südamega soovitan Peeter Simmi uut mängufilmi "Vee peal", mida oli PÖFF-i ajal võimalik korraks näha, aga nüüd pea aastase hilinemisega jõudis kinolevisse," sõnas Tristan Priimägi ja lisas, et kuigi Simmil on mõnda aega olnud raskusi vormistamisega, siis nüüd näitab vanameister kõigile koha kätte sooja, südamliku ja nostalgilise looga.

"Tegevus toimus 1980. aastatel Peipsi järve äärses väikekülas ja põhineb Olavi Ruitlase raamatul," selgitas ta ja lisas, et "Vee peal" on žanriliselt suurekskasvamise lugu. "Üks noor poiss peab leidma enda koha elus suhtes võimuga, suhtes tüdrukutega, suhtes vanemate ja sõpradega."

Priimägi nentis, et peaosalist kehastanud Rasmus Ermelist võiks oodata küll midagi veel. "Äärmiselt hea osatäitmine," kinnitas ta ja tõi välja, et kuigi film linastus ka PÖFF-i põhivõistlusprogrammis, siis rahvusvaheline žürii seda ikkagi äramärkimise vääriliseks ei pidanud. "Võib-olla "Vee peal" on oma huumorilt pisut lokaalne."

"Põssa" ("The Pig")

Režissöör: Michael Sarkonski

Filmikriitiku sõnul võib "Põssa" olla üks neist filmidest, mis jookseb radari alt läbi, mistõttu tuleb sellele tähelepanu tõmmata. "Nicolas Cage on teada-tuntud näitleja, kes teeb aastas viis filmi ja kvaliteedist ei pea eriti, aga nüüd on ta kaevanud end juba nii sügavale, et tulnud teiselt poolt välja," ütles ta ja lisas, et antud juhul on tegemist tõeliselt ägeda USA indie-draamaga.

"Film räägib ühest segase minevikuga mehest, kellel on trühvlisiga ning ta teenib elatist sellega, et laseb seal trühvleid välja kaevata, aga talt pannakse see siga ühel päeval pihta," selgitas ta ja mainis, et "Põssa" on mõnus karakterdraama, kus on ootustele pidevalt vastuvoolu mindud. "Sa arvad, milline see Cage'i odavfilm olla võiks, enam-vähem ennustad seda ette, aga siin on see keerulisem."

"Kui Cage'i aasta viiest filmist vaatad neli tükki ära ja arvad, et viiendat pole enam mõtet vaadata, siis see on tegelikult vaksavõrra parem," kinnitas ta ja lisas, et põnevus säilib lõpuni. "Aga põnevusdraama on levitaja poolt külge pandud silt, sest odava põnevuse peale pole välja mindud, ta on aeglasema tempoga kui mõni teine tema asi."

"Kollektiiv" ("Colectiv")

Režissöör: Alexander Nanau

Tristan Priimägi selgitas, et tänavu Lux filmiauhinna võitnud "Kollektiiv" on täiesti suurepärane uuriva ajakirjanduse stiilis dokfilm. "Räägitakse sellest, kuidas ühes Bukaresti klubis toimus tulekahju, osad inimesed põlesid sisse, tohutu tragöödia, aga ajakirjanikud, kes seda hakkasid uurima, avastasid järjest ja järjest enam kooruvaid kihte ja korruptsiooni."

"See on niivõrd karm ja samas õpetlik lugu sellest, kuidas ka mingid teised riigid Euroopas võivad toimida," nentis ta ja lisas, et kinost välja tulles võib tõdeda, et Eestis võib eluga päris rahul olla. "Ega dokitegijad ka ei teadnud, kuhu see asi välja läheb, aga head dokid tihti tulevadki sellest, et oskad olla kaameraga õiges kohas, jälgida üht lugu ja siis see lugu läheb sinu kontrolli alt välja."