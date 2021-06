Tristan Priimägi filmisoovitused: "Gunda", "Kruudid: uus ajastu", "Suure karu pojad"

"Gunda"

Režissöör: Victor Kossakovsky

"See on mustvalge vaatlev dokumentaal taluloomadest, rõhuga nimitegelasel Gundal, kes on suur siga oma põrsastega," rääkis Priimägi. "See tundub lüüriline ja seda ta on."

"Viktor Kossakovski on dokimaailma tipptegija ja tal lihtsasti asjad ei käi. Seal koorub välja tugev ökosõnum ja samuti, kui mitte taimetoitluse, siis loomakaitsesõnum," ütles Priimägi. "Mida loomadega üritatakse teha on dehumaniseerimine. Me näeme siga ja reaktsioon on, et tahaks süüa. See pole loomulik ja sellele ta tähelepanu juhibki."

"Kuna filmi pealkirjaks on ta pannud sea nime, siis annab ta talle persooni, isikustab ta ära. Selline lähenemine on meile kui lihatarbijatele harjumatu. Oleme kuidagi suutnud sektsioonidesse paigutada selle seni ja tema tahab nende sektsioonide seinad maha lükata," selgitas Priimägi.

"Kruudid: uus ajastu"

Režissöör: Joel Crawford

"See on järjefilm Kruudidele, kes on sisuliselt perekond Flintstonede uuendus," rääkis Priimägi. "On tuumikperekond ürgajal ja koomika tekib sellest, et ürgaega ja kaasaega segatakse."

"Siin nad kohtuvad teistsuguse perekonnaga, kelle nimi on Bettermans, kes on neist paremad ja muutunud emantsipeerunud hipsteriteks. Nad on koomilised ja peavad ohu pealetungil proovima kumbki omal viisil seda olukorda lahedada."

"Sõnum on ülilihtne - pere, looduskaitse, turvalised teemad, aga väga-väga vaimukal moel tehtud ja naljakas film."

"Suure karu pojad"

Režissöör: Josef Mach

"See linastub Elektriteatris ja kinos Sõprus järgmisel nädalal algav festivalil Öst-West, mis keskendub ida ja lääne vesternitele külma sõja ajal ühel ja teisel pool raudset eesriiet," rääkis Priimägi.

"Siia olen valinud filmi 60ndate keskelt, kus sattus peaosasse Gojko Mitić indiaani vesternis, mida idasakslased tol hetkel vorpima hakkasid."

"Huvitav on siin see, et nad imiteerivad klassikalisi Ameerika vesterne, aga on valemi keeranud tagurpidi - kangelasteks on indiaanlased, mitte valged. See on täpselt vastupidine ideoloogilises plaanis ja tagantjärgi vaadates palju progressiivsem," rääkis Priimägi.

"See on sotsialistliku idabloki näide mingist märulifilmist, aga ideoloogiliselt ka huvitav," lisas ta.