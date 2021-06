Tristan Priimägi filmisoovitused: Berlinale laureaadist Taani- Eesti koostööfilmini

"Erna on sõjas" ("Erna I krig")

Režissöör: Henrik Ruben Genz

"Eestil on hea meel seda isegi oma kaastootmisfilmiks nimetada," sõnas Tristan Priimägi ja lisas, et "Erna on sõjas" räägib esimesest maailmasõjast, kuidas Saksa sõjaväkke värvatakse arengupuudega noormees ning tema ema läheb mehena maskeerununa sinna sõtta kaasa, et tema eest hoolitseda. "Sentimentaalne draama sõja keskkonnas."

Priimägi rõhutas, et kuigi filmis on olemas ka teatav komöödiaelement, siis on ikkagi tegelaste panused päris kõrged. "Kui nad vahele jäävad, siis on surmanuhtlus," ütles ta ja lisas, et film võinuks olla ka seebiooper, aga õnneks ikkagi pole. "Mulle meeldib, kuidas sõjasündmusi näidatakse läbi naise rakursi, tavaliselt see on puhas meeste maailm, sõjafilmides on väga keeruline üldse naiskaraktereid leida."

"Boss Level"

Režissöör: Joe Carnahan

Priimägi mainis, et "Lõputu küünlapäev" on alati see standard, mille järgi mõõdetakse kõiki ajasilmusefilme. "Siin samamoodi on peategelast kehastav Frank Grillo jäänud kinni ühte päeva ja selle päeva jooksul üritavad kõik inimesed teda maha lüüa, aga ta on juba omandanud teatud vilumuse korduvate surmade käigus ning jõuab lahendusele üha lähemale."

"See on huvitav, et filmi on toodud arvutimängulikkust," tõdes ta ja lisas, et uus generatsioon, kes videomängudega üles kasvanud, on harjunud sellise narratiivse loogikaga. "Sa saad surma ning saad seda nn levelit uuesti alustada."

Filmikriitiku sõnul on "Boss level" väga hoogne. "Nutikalt tehtud, Grillo pole kunagi peosamees olnud, kuid veab selle rolli väga hästi välja," tõdes ta ja mainis, et filmist tuleb välja ka tõsisem ning sügavam tasand.

"Kohatu kepp ehk meeletu porno" ("Babardeala cu bucluc sau porno balamuc")

Režissöör: Radu Jude

"Pealkiri on hea, kuna see eraldab kohe terad sõkaldest, inimesed saavad aru, et osadel pole mõte vaatama minna," kinnitas Tristan Priimägi ja rõhutas, et avastseen on juba puhas hardcore. "Kohe lüüakse asjad lahku ja just seetõttu, et peaosas olev naisterahvas töötab õpetajana ning on laadinud endast seksvideo kinnisele saidile, kuid see on läinud laiali, seda saadetakse edasi ning nüüd ta käib ja vabandab."

Kuigi esmapilgul tundub "Kohati kepp ehk meeletu porno" tema sõnul üsna lihtne, siis on tegelikult on see äärmiselt hea Rumeenia ühiskonna kriitika. "Viidatakse silmakirjalikkusele, väiklusele ja korruptsioonile ning see on edasi antud väga huvitavas pildikeeles, mis näitab ühtlasi ka Rumeenia argielu."

"Režissöör Radu Jude, kes on ka üks tipptegijaid arthouse-maailmas, on nüüd oma rütmi täiesti leidnud ja selle filmiga ka Berliini filmifestivalil Kuldkaru ehk peapreemia võitnud," mainis ta ja lisas, et film pakub väga musta huumorit. "Aga ta on ka tegelikult üsna valus ning paneb mõtlema, kas meil need asjad teistmoodi kohati on."