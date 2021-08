Tristan Priimägi filmisoovitused: "Kratt", "Suitsiidisalk" ja "Ainult loomad"

"Kratt"

Režissöör: Rasmus Merivoo

Tristan Priimägi tõdes, et Rasmus Merivoo "Kratt" oli vist ainus Eesti mängufilm, mis sel suvel julges välja tulla. "See on hea näide vastutustundetust lustimisest filmikunstiga, kes Merivoo stiili natukenegi teab, saab aru, et ta ei püsti teadlikult mingite hea maitse piirides," mainis ta.

Kuna "Kratt" on niivõrd ebakorrektne, siis on filmikriitiku sõnul sügavalt maitse asi, kas see meeldib või ei meeldi. "Teisest küljest on see kunstiliselt palju tugevam statement, ma ei kujuta ett, et on inimesi, kes sügava tundega ütlevad, et neile ei meeldi "Eia jõulud Tondikakul", aga "Krati" puhul on see igati võimalik."

"Mitte, et "Eia jõule Tondikakul" kuidagi maha teha, aga kui "Eia" on idealiseeritud, võib-olla natukene postkaardilik pilt lastefilmist, siis see on täpselt vastand," tõdes ta ja kinnitas, et Merivoo on täielikult ignoreerinud sihtgrupi küsimust. "Ta on ise öelnud, et ei näe sellel filmil vanusepiirangut, see on iga vanema enda küsimus, kui arenenud nende lapsed on või mida neile näidata võib."

"Suitsiidisalk: Uus missioon" ("The Suicide Squad")

Režissöör: James Gunn

"Tundub, et kui DC koomiksil on olnud alati probleeme sellega, et stuudiobossid segavad vahele ja rikuvad sisu ära, siis nüüd vist on lastud vabamalt toimetada," selgitas ta ja mainis, et lavastaja James Gunn tuli Marvelist skandaalidega üle DC-sse. "Nüüd tegi ta sarnase filmi "Galaktika valvuritele", mille valmis tema käe all Marvelis."

"Gunn oskab ansamblifilmi teha ja nüüd ongi ta kokku pannud kamba luusereid, kes peavad minema enesetapumissioonile mingile saarele, kuigi see sisu pole tegelikult üldse oluline," nentis Priimägi ja lisas, et ennekõike paistab silma tegelaste omavaheline ansamblimäng ja üle vindi huumor.

Filmikriitik tõdes, et täiesti tahtmatult valis ta "Krati" järele teise väga verise ja kõrge vanusepiiranguga filmi. "Ta nüüd kuulub sellisesse kategooriasse nagu kõrge vanusepiiranguga koomiksifilmid, mis on mõeldudki täiskasvanutele, nagu näiteks "Deadpool"."

"Ainult loomad" ("Seules les betes")

Režissöör: Dominik Moll

Tristan Priimägi mainis, et kuigi ta pani filmi "Ainult loomad" oma soovitustesse, siis on see sedasorti linateos, millest ei saagi midagi ette rääkida. "Filmis on viis omavahel haakuvat lugu, kaasaja krimimüsteerium, mis algab sellest, kui lumiselt teelt leitakse tühi auto, mille juht on kadunud ja hakatakse teda otsima."

"Seejärel toimub seal mitu haakuvat lugu, mis jõuavad lõpuks otsapidi Aafrikasse," mainis ta ja sõnas, et "Ainult loomad" on mõne maitse jaoks liialt juhustele üles ehitatud, aga samas alati haarav ja huvitav krimilugu.