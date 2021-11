Tristan Priimägi filmisoovitused: õudusfilmist naise eneseotsinguteni

"Maailma halvim inimene" ("Verdens verste menneske")

Režissöör Joachim Trier

Priimägi sõnul on tegemist seni parima Joachim Trieri filmiga. Film räägib loo noorest naisest, kes ei leia oma elus kohta. Elu veeretab peategelase Julie teele kohustusi, mida ühiskond naiselt eeldab, kuid naine ei taha neid ootusi kuidagi vastu võtta.

Priimägi sõnul on erakordne, et peategelaseks on naine, kes tegeleb eneseotsingutega. Üldjuhul on filmides kajastatud meeste eneseotsingu teekondi. "Mehel on õigus otsida ennast sihitult. Naise tegevusel peab olema siht," rääkis Priimägi ja lisas, et on levinud arusaam, et naine peab oma tegevusega lõpuks ühiskonna survele alla andma.

Priimägi tõdes, et filmi teeb ägedaks tõsiasi, et naine ei allu ühiskondlikele arusaamadele ning vaatajal võib tekkida ärritus. "Ärritus on tingitud stereotüübist," lisas ta.

"Eile öösel Sohos" (Last Night in Soho)

Režissöör Edgar Wright

Film jutustab loo väikelinna tüdrukust, kes suundub Londonisse moodi õppima. Öösiti satub naine aastasse 1966, kuid kehastab unenägudes hoopis kedagi teist. Lisaks toimuvad unenäos enneolematud sündmused ning naine on kuriteo tunnistaja.

"Kaks reaalsust hakkavad kinematograafiliselt väga huvitavalt segunema," ütles Priimägi.

Kiidusõnu jagas Priimägi ka režissöörile, kes on suutnud väga osavalt helikujundusega mängida. Samuti kiitis filmikriitik kunstnikku, kes on suutnud kaks reaalsust väga osavalt ekraanile tuua.

Kuigi filmis näeb mitmeid õuduselemente, peab Priimägi seda rohkem muusikaliks. "See voolab ühest laulust teise ja neid laule on osaliselt koreograafiliselt kujundatud."

"Sarved" ("Antlers")

Režissöör Scott Cooper

Priimägi sõnul on tegemist väga hea õudusfilmiga. "Kui õudusfilm suudab teha selle, et viib su mugavustsoonist välja, et sa pärast filmi oma kehasse tagasi ei saa, siis see on hea märk."

Filmi tegevus toimub Oregoni linnas. Linnas hakkab tegutsema olend, keda pärimuse järgi kutsutakse Wendigoks. Olend otsib nõrku inimesi ja võtab nad üle.

Priimägi arvates on filmi õhustik põnev ning puudu ei tule ka body-horror'ist. "Igas mõttes väga häiriv film."