Tristan Priimägi filmisoovitused: "Viimane duell", "Rikkis Ron" ja Juri Norštein

"Viimane duell" (The Last Duel, režissöör Ridley Scott)

"Viimase duelli" tegemisele kulus 100 miljonit dollarit ja Priimägi nentis, et filmis on näha küll, kuhu see raha läks. Film räägib väidetavalt Prantsusmaa viimasest seaduslikust duellist 14. sajandil.

"Ta on rääkinud selle taustaloo lahti. Selle, kuidas üks rüütel esitab kuningale süüdistuse, et üks härrasmees on tema naist vägistanud ajal, kui tema eemal viibis," kirjeldas ta.

"Me näeme sellest kolme erinevat tõe tahku kolme erineva loo läbi, seda sarnaselt Kurosawa "Rashominile", kuidas tõde lastakse ühte ja teistpidi paista ja mis sealt lõpuks selgub."

Priimägi sõnul on huvitav see, et need kolm lugu on kõik kirjutanud erinevad inimsed – Matt Damon on kirjutanud ühe osa, Ben Affleck teise ja Nicole Holofcener on võetud appi naise osa tegema. Kolm lugu on toonilt ka seetõttu pisut erinevad."

"Kuna need on tõe eri variandid, siis nad peavadki erinevad olema." Ta tõdes, et Ridley Scotti kohta on filmis vähe tegevust. "Scott on tavaliselt kõva märulimees, aga siin on palju dialoogi, vahekohti, arutamist, mis ei tee seda igavaks."

Samas kinnitas ta, et filmis on mitmeid Scottile tüüpilisi, vaatajatele "Gladiaatorist" tuttavaid võitlusmomente. "Suure loo rääkija kombel Scott suudab selle afekti lõpuks ikkagi kätte saada. Ta saab emotsiooni nii üles, et mõjub."

"Rikkis Ron" (Ron's Gone Wrong)

Kuigi tegemist on animafilmiga, tasuks seda vaatama minna ka täiskasvanutel, sest see räägib niivõrd autentsel teemal – sellest, kuidas Barney-nimeline poiss, kellel pole eriti sõpru, ei ole neid seepärast, et tema on ainus, kel pole koolis iBoti – robotsõpra, kes on sisuliselt nutiseade.

"Me näeme nutisõltuvust oma kõige ehedamal kujul," märkis Priimägi. Barney leiab omale aga Roni, kes on rikkis robot. "Ta on auto pealt maha kukkunud ja seepärast ajab natuke segast vahepeal. Sealt hakkab lugu jooksma ja tema oma eripära ja totakusega peab saama ka selles süsteemis kuidagi hakkama."

Priimägi tõdes, et see on niivõrd tähtis teema, sest räägib ikkagi noorte koolilaste nutisõltuvusest ja sellest, kuidas sellega toime tulla. "Moraal ei tule nii täpselt välja kui võiks, aga on selge, et probleemi kõnetatakse ja proovitakse sellele lahendus leida. Seetõttu päris huvitav kaasaegsel teemal film."

Juri Noršteini 80. aasta juubeli filmiprogramm kinos Artis

"Muinasjuttude muinasjutt"

"Muinasjuttude muinasjutt" on järg Noršteini multiflmile "Siil udus" – "Siil udus" oli 1975, "Muinasjuttude muinasjutt" on aastast 1979.

Priimäe sõnul on seda pooletunnist filmi tõesti väga vähe nähtud. "See ei ole lastele. See on Tarkovskilik. Unenägudes seikleb mingi väike hunt. Need on unenäod, sest ta on pärit hällilaulust ja uurib sündmusi ja need sündmused on Venemaa lähiajalugu," kirjeldas Priimägi.

"Näidetakse traagilisi sündmusi ja sealt jääb üles kaotusvalu ja igatsus. Äärmiselt tugev teos. See on ainult üks film Noršteini eriprogrammist ja teiseks linastub see JAFF-i raames, kuna Norštein ja Hayao Miyazaki väidetavalt on sõbrad või üksteise suured fännid."