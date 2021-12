Tristan Priimägi filmisoovitused: "Kupee nr 6", Jakuutia ravitseja, moemaja

"Kupee nr 6" ("Hytti nro 6")

Režissöör: Juho Kuosmanen

Eesti osalusel valminud "Kupee nr 6" on juba pärjatud mitmesuguste auhindadega. Cannes'i filmifestivalil tõi "Kupee nr 6" kaasa ka Grand Prix'.

"Film on väga hea ilma igasuguse nii-öelda selle Cannes'i toeta," sõnas filmikriitik.

Film jutustab lihtsa ja inimliku loo kahest inimesest, kes kohtuvad rongi kupees. Esialgu näib, et kaks inimest ei sobi omavahel üldse kokku, kuid saatuse tahtel on nad sunnitud reisi ühes kupees veetma. "Seal tegelikult justkui muud midagi ei ole," ütles Priimägi ja lisas, et filmis vihjatakse küll mõlema reisikaaslase taustale. Aja möödudes hakkab aga kahe inimese suhe arenema ning filmikriitiku sõnul on see lummav vaatepilt.

"Juri Borissov meespeaosalisena kindlasti väärib tähelepanu, kuna ta on sel aastal kolm, neli suurepärast rolli teinud ja võib arvata, et see on hüppelaud talle," rääkis filmikriitik ja leidis, et Borissovi tähelend on veel alles ees.

"Gucci tragöödia" ("House of Gucci")

Režissöör: Ridley Scott

Tristan Priimägi sõnul on film lugu nii moemajast kui ka persoonist.

Tuntud moemajadest on ka varem filme lavastatud, kuid Priimägi arvates on režissöör Ridley Scottil imepärane võime teha midagi sellist, et inimene ei unusta kohe pärast filmi vaatamist selle sisu.

"Film on selline nagu ta on. Räägib Gucci moemaja kriminaalsetest intsidentidest," kirjeldas kriitik filmi.

Kuigi filmis astuvad üles mitmed tuntud näitlejad, teeb nende kõrval rolli ka laulja Lady Gaga. "Lady Gaga on täiesti fantastiline minu meelest," ütles Priimägi ja lisas, et Gaga roll on väga veenev. "Juba tema pärast ma ütlen, et see on täiesti vaatamist väärt film."

"Hirmutis" ("Пугало")

Režissöör: Dmitri Davõdov

Kolmanda filmisoovitusena tõi Tristan Priimägi välja jakuudikeelse filmi "Hirmutis".

Jakuutia filmitööstus on Priimägi sõnul viimase kümne aasta jooksul edukalt hoogu juurde saanud. "Seal nad teevad mingeid minieelarvelisi, väga kihvte, omanäolisi, unenäolisi arthouse filme."

"Hirmutis" jutustab loo ravitsejast, kes tegutseb kummalisi meetodeid kasutades. Ravitseja viitab haigustele kui deemonitele, mida tuleb inimeste seest välja tõmmata. Kuigi filmis esinevad mitmed kõhedad stseenid, ei pea filmikriitik seda õudusfilmiks.

Priimägi jaoks oli huvitav, et filmis kuvatud looduslik taust oli imeilus, kuid vastandina näidati interjööre, mis olid jällegi väga koledad. "See viitabki võib-olla sellele ka, et tegelikult nende maailm on see loodus. Nad ei ole kohanenud selles oludes, kus nad peavad elama."