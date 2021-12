Tristan Priimägi filmisoovitused: Uku Kuut, "Prantsuse lähetus", Woody Allen

"u.Q."

Režissöör: Ivar Murd

Filmikriitik Tristan Priimägi esimene soovitus oli dokumentaalfilm muusik Uku Kuudist. Film heidab pilgu muusiku huvitavale eluteele.

Filmikriitiku arvates oli muusik Uku Kuut enda ajast ees. "Kui moodsalt tema muusika ikkagi täna kõlab, on täiesti imetlusväärne," ütles Priimägi ja lisas, et tema sõnul on tore, et Uku Kuudi teekond on jõudnud ka kinolinale.

Lisaks sisule peab Priimägi huvitavaks ka filmi ülesehitust. Filmis näeb arhiivikaadreid Uku Kuudist, ent ka praeguste kultuuritegelaste ülesastumisi erinevates rollides. "Selline huvitav fiktsioon ka tekitatud sinna dokkfilmi."

Tristan Priimägi tõdes, et tegemist on üsna kurva filmiga. "Näha on, et see Uku loo kurbus või nukrus on suhteliselt palju kinni ka tema enda valikutest."

"Prantsuse lähetus" ("The French Dispatch")

Režissöör: Wes Anderson

Filmi tegevus toimub Prantsusmaa väikelinnas, kus paikneb ühe Ameerika fiktiivse ajalehe filiaal. Küll aga nõuab filmi sisu Priimägi sõnul hoolega jälgimist.

"See on kindlasti väga huvitav vaatamine, aga ka äärmiselt keeruline," ütles Priimägi ja lisas, et režissöör Wes Anderson paneb vaataja tõsiselt proovile. Priimägi sõnas, et kui režissöörile on tavaliselt kombeks liialdada oma filmides detailidega, siis selles filmis on üle pingutatud ka tekstiga.

"Teksti tihedus on nii suur ja see visuaalne tulevärk on nii tihe, et kokkuvõttes tuleks seda poole aeglasemalt vaadata," ütles kriitik ja lisas, et talle tundub, et režissöör on liialdanud meelega.

"Rifkini festival" ("Rifklin's Festival")

Režissöör: Woody Allen

"Rifkini festival" on režissöör Woody Alleni 50. film. Tristan Priimägi arvates on Alleni ja Andersoni filmikeeles sarnasusi.

"Temagi on ju teinud kogu aeg ühte sama filmi ja oma maailma loonud," rääkis Tristan Priimägi Woody Allenist.

Film räägib loo Mort Rifkinist, kes läheb San Sebastiani filmifestivalile. Küll aga ei suuda peategelane festivali nautida, vaid muretseb igavikuliste probleemide pärast.

Tristan Priimägi tõdes, et filmis on märgata Woody Allenile omapärast rahastuse hankimist.

"Ta läheneb nendele Euroopa linnadele ja palub enda filmid kinni maksta," ütles Tristan Priimägi ja lisas, et Allen on varem filminud mitmes tuntud Euroopa linnas ning kohati võib jääda mulje, et reklaami tehakse ka linnale.

Samuti mainis Tristan Priimägi, et pärast Woody Alleni sattumist #MeToo skandaali, on märgata, et Allenil ei õnnestu enam kokku saada tipptasemel näitlejaid. "Vanasti ta võis valida absoluutselt kõigi näitlejate hulgast, nüüd võib-olla enam mitte."