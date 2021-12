Tristan Priimägi filmisoovitused: "Paralleelemad", "Leping", Spielberg

"Paralleelemad" ("Madres paralelas")

Režissöör: Pedro Almodóvar

Tristan Priimägi märkis, et kui varasemalt on režissöör Pedro Almodóvar silma paistnud ülima neurootilisusega, siis tema uues filmis seda ei leidu. Kuigi kriitik märkas, et võrreldes varasemate filmidega on "Paralleelemad" oluliselt rahulikum, on tegemist siiski suurepärase linateosega. "See on fantastiliselt hea film."

Film heidab pilgu kahe värskelt emaks saanud naise suhetele.

Lisaks sisule kiitis Tristan Priimägi ka filmi visuaalselt poolt, kus on märgata rohkelt värve. Näiteks viis film kriitiku mõttele, et eestlased ei kasutaks enda linateostes neoonvärvides autot, mis Pedro Almodóvari filmis oli jällegi esindatud.

"Paralleelemad" pakub Priimägi sõnul parajas koguses põnevust ning kriitiku sõnul on tegemist kindlasti ühe aasta parima filmiga.

"West Side Story"

Režissöör: Steven Spielberg

Filmikriitiku sõnul on režissöör Steven Spielberg suutnud "West Side Story" uusversiooni luua üsna originaalitruult. "Minu üllatuseks ei ole ta ka ajastut vahetanud või midagi sellist," ütles Priimägi ja lisas, et tegevus toimub sõjajärgses New Yorkis. Küll aga on lavastaja muutnud mõningate lugude asukohta ning seda, kes neid laule esitavad.

Priimägi sõnas, et filmis tundub kõik päris ning digitaalset töötlust on vähe märgata. Kuigi "West Side Story" originaalversioon on juba aastakümneid tuntust kogunud, leiab Priimägi, et ikka ja jälle tuleb jutustada vanu lugusid uuele põlvkonnale.

Isegi kui filmi uusversioon on filmikriitiku jaoks värske ja uudne, soovitas Priimägi vaadata siiski filmi vanemat versiooni.

"Leping" ("Pagten)

Režissöör: Bille August

Tegemist on taani režissööri Bille Augusti filmiga. Varem on režissöör võitnud Cannes'i filmifestivalilt kaks peapreemiat.

Film räägib taani kirjanikust Karen Blixenist, kes võtab enda hoole alla noore luuletaja. Küll aga üritab Blixen noore kirjaniku elu üle võtta ning seda kontrollida.

Filmi tempot ja pildikeelt peab Tristan Priimägi rahulikuks. Kuigi film on kriitiku sõnul suhteliselt lihtsasti jälgitav, ei räägita selles siiski mõningaid sündmusi lahti. "Peab ise ka natukene juurde mõtlema."

"Lepingule" lisaks soovitas Tristan Priimägi juurde vaadata ka Karen Blixeni elust valminud filmi "Out of Africa", mille peaosas astuvad üles Meryl Streep ja Robert Redford.