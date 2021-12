Tristan Priimägi filmisoovitused: Tove Jansson, "Pereisa" ja Copperfield

"Pereisa" 24. detsembril kell 23.15 ETV-s

"Terevisioonis" soovitas Tristan Priimägi leida jõululaupäeval hetk ning vaadata filmi "Pereisa".

Film jutustab loo Jackist (Nicholas Cage), kes suundub Londonisse praktikat sooritama. Lennujaamas jätab mees hüvasti enda tüdruksõbraga ning annab talle lubaduse tulla õige pea tagasi. Tagasitulekut aga kordagi ei juhtu.

Jõulufilmiks muudab filmikriitiku sõnul "Pereisa" peaosalise kohtumine ingliga, kelle kaudu näeb Jack elu, mis tal oleks võinud olla, kui ta oleks oma tüdruksõbra juurde tagasi läinud.

"See on hästi klassikaline selline jõulufilmi motiiv, kuidas mingisugune soov viib täide jõuluime, misläbi käivitub mingi teine alternatiivne reaalsus, mida me saame seal võrrelda," ütles Tristan Priimägi.

"David Copperfieldi isiklik elulugu" 27. detsembril kell 22.35 ETV-s

Režissöör Armando Iannucci on peamiselt tuntud komöödiafilmide tegijana, ent Charles Dickensi romaanist "David Copperfield" on lavastaja üritanud tuua välja hoopis helgema poole.

"Üsna värske ja huvitav lähenemine," lausus Priimägi ja lisas, et Iannucci film jutustab Copperfieldi elu komöödia võtmes. "Täitsa teistsugune."

"Tove Janssoni rääkimata lugu" 8. jaanuaril kell 22.25 ETV-s

Jaanuaris jõuab ETV eetrisse kirjanik ja kunstnik Tove Janssoni elul põhinev film. Täpsemalt heidab film pilgu Tove Janssoni noorusaega, mil Jansson leidis oma tee muumide joonistamisega. Linateoses on näha, kuidas Jannsonil oli keeruline ennast kunstnikuna tõestada.

Teisalt pööratakse filmis tähelepanu ka armastusele ning peategelane püüab mõista, kas tema süda kuulub mehele või hoopis naisele.