Haapsalus Iloni Imedemaal avati Tove Janssoni Muumi-illustratsioonide näitus

Teosed on pärit Tampere kunstimuuseumi koosseisu kuuluvast Muumi-muuseumist ning see on esimene kord, kui Tove Janssoni originaalpildid on Eesti publiku ees. Näituse kujunduses on kasutatud mitmeid Muumi-lugudest inspireeritud esemeid, näiteks tuletorni, mis päriselt valgust heidab, ning pisikest paati, kuhu külastajatel on lubatud sisse istuda.

Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõutsi sõnul on need tööd, mida näitusel näha saab, pärit 1960. kuni 1980. aastatest. "Need on mõeldud just nendele raamatutele, mille Tove Jansson on hilisemalt kirjutanud ja mis on suunatud rohkem täiskasvanutele, näiteks "Muumipapa ja meri", "Hilja novembris" ning "Nähtamatu laps ja teisi jutte"," selgitas ta.

Näituse kuraator on Riikka Kuitti-nen ja selle kujundas Kärt Hennoste. "Muumid ja meri" jääb avatuks kuni 25. septembrini.