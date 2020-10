Tove Janssoni eluloofilmi meeskonnas tegi kaasa Eesti kostüümikunstnik

Kinodesse jõuab eluloofilm ennekõike muumide loojana tuntuks saanud Tove Janssonist. Soome-Rootsi koostöös valminud mängufilmi kostüümikunstnik on eestlane Eugen Tamberg. Tamberg on töötanud mitmes Soome filmis. Režissöör Zaida Bergrothiga on see tema teine koostöö.

Film "Tove Janssoni rääkimata lugu" näitab muumide looja elu enne tuntust ja ühiskondlikku heakskiitu. Filmi meeskonna võiks aga kokkuleppeliselt ümber nimetada naiskonnaks, sest lisaks sellele, et peategelane on naine, on filmil ka naisrežissöör, nais-stenarist, naisoperaator ja kunstnik-lavastaja. Üks väheseid mehi loomingulise laua taga oli eestlane, kostüümikunstnik Eugen Tamberg.

"Ma pean muidugi ütlema, et mul on täiesti suur vastutus ja ka piinlik kogu Soome kunstnikkonna ees. Kuidagi tundub, et ma olen kuidagi krabanud endale viimastel aastatel kolm suurt naisfiguuri. Ühtpidi on see väga hea tunnustus, teistpidi on kahtlus, et kas saan hakkama," rääkis Tamberg "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma olen enne ka teinud soome projekte, kunstnik-lavastajana ja kostüümikunstnikuna peale "Igitee" nominatsiooni, mille ma sain nomitasiooni parima kostüümikunsniku Soomes Jussi galal. Mitte ainult Soomes, vaid ka mujalt tuntakse huvi. Just tulin Islandilt, kus tegin ühe Islandi filmi," lisas Tamberg.

Film räägib ikoonilise Tove Janssoni loomingulisest energiast, tormilistest eneseotsingutest, ihalustest ja vabadusest. Eestlastele on ta tuntud peamiselt Muumi lugude autorina, filmis avatakse mitmeid isiklikke tahke nii tema eraelust kui loomingulisest arengust.

"See film räägib Tove Janssoni oma identiteedi otsingust, selle nimi ongi "Rääkimata lugu". Tunneme tema elu rohkem pärast, kui ta juba tegeles Muumidega, aga tema esimene eelistus oli olla maalikunsnik. Muumid sündisid seetõttu, et teenida raha, et saaks maalimist teha, aga siis tuligi välja, et muumid on see, mis on Tove looming," sõnas Soome Instituudi kultuuriprogrammijuht Karoliina Korpilahti.

Filmi "Tove Janssoni rääkimata lugu" eelarve oli 3,4 miljonit eurot, mis teeb sellest Soome filmiajaloo teise kalleima linateose.