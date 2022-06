Iloni Imedemaa juhataja: inimesed võiksid rohkem muumide kombel elada

Tove Janssoni originaalillustratsioonid saabusid Haapsallu Tamperes asuvast Muumimuuseumist. Näituse eesmärk on tutvustada tänapäeva lastele, kust muumid alguse said ning kutsuda inimesi üles rohkem muumide kombel elama.

Näituse "Muumid ja meri" Haapsallu valimist põhjendas Maarja Kõuts merelähedusega, mida Haapsalu pakub. Tove Janssoni jaoks oli meri elus olulise tähtsusega ning kuigi Tamperes, kus näitus loodi, merd pole, elas suurema osa oma elust kunstnik Helsingis ja Soome saartel. Lisaks kunstniku isiklikule kokkupuutele merega, elavad mere ääres ka Muumioru tegelased.

"Tundub, et meri oli tema jaoks väga-väga oluline. Ta ju oli suisa ühe pisikese saare omanik, veetes seal aega oma elukaaslasega varakevadest hilissügiseni. Ta ise ehitas sinna pisikese majakese. Mere ääres olek on talle väga-väga oluline olnud," kirjeldas Kõuts Janssoni suhteid merega.

Iloni Imedemaal väljas olevad pildid on päris Tove Janssoni hilisemast loomingust, peamiselt kolmest raamatust: "Hilja novembris", "Nähtamatu laps ja teisi jutte" ja "Muumipapa ja meri".

"Neid kolme raamatut on rohkem täiskasvanutele suunatud. Tove esimesed muumiraamatud olid seiklusrikkad ja täis tegevusi. Komeedid langesid ja suured veeuputused toimusid, see on rohkem selline lapselik ja seikluslik maailm. Viimased muumiraamatud olid rohkem mõtlikud ja sisekaemuslikud, need pakuvad huvitavat lugemist just vanematele inimestele, aga samas on nad lastele ka endiselt toredad, sest muumi-raamatute tegelaskujud on ju niivõrd värvikad, et ma usun, et me kõik leiame oma elust mõned Nuuskmõmmikud, mõned Väikesed Myd ja nii mõnigi kord tuleb suur ja hirmus Urr meile kallale. Nii suured kui väikesed leiavad kindlasti Tove loomingust oma," seletas Kõuts.

Kõuts leidis, et kuigi tänapäeva lapsed teavad Muumioru tegelasi küll, on nad nendega enamasti filmide, mitte raamatute kaudu tutvunud. Muuseumi eesmärk on lastele tutvustada, kust muumid alguse said. Näitusealale on loodud lugemisnurk, kus on võimalik tutvuda muumiraamatute, pildiraamatute ja Tove Janssoni elulooga.

Näituse üks teema on "Elage nagu muumid", mis kutsub üles külastajaid rohkem Muumioru elanike kombel elama. "See näitus on tegelikult ühtlasi meeldetuletus meile endile, et me võiksime muumidest eeskuju võtta. Just nimelt selle poolest, et muumid on hästi loodussõbralik rahvas. Nad reisivad alati väga ökoloogiliselt, neil ei ole tarvis kütust selleks, et ühest kohast teise saada, sest nad kasutavad purje- või aerupaati. Nad ei jäta loodusesse prügi ega jälgi. Nad toituvad alati väga heast ja kohalikust toidust, nad keedavad moosi, korjavad pirne, teevad ise kodus toitu, püüavad kala ja ei too kaugelt maalt kulukat kaupa. See kõik tuletabki meile seda meelde, et me võiksime elada nagu muumid," tõdes Kõuts

Näitus "Muumid ja meri" on Iloni Imedemaal avatud 25. septembrini.