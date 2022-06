Kert Kase muuseumisoovitused: Muumidest viikingiteni

"Muumid ja meri" Iloni Imedemaal Haapsalus

Mereäärses Haapsalus, Iloni Imedemaal on erakordne võimalus heita pilk soomerootsi autori ja kunstniku Tove Janssoni Muumi-lugude orginaalillustratsioonidele, mis pärinevad aastatest 1960–1980 ja on tuttavad eelkõige täiskasvanutele sellistest raamatutest nagu "Muumipapa ja meri", "Hilja novembris" ning "Nähtamatu laps ja teisi jutte".

Näitusel on mõeldud ka pere pisematele külastajatele, kus salapärast merelist meeleolu loovad Muumilugudest inspireerituna mitmed mängulised elemendid, nagu Muumipapa paat ja Muumimamma kott, valgusvihuga tuletorn ning merehelid ja efektsed illustratsioonide suurendused seintel.

Soome Muumimuuseumi näitusega saab tutvuda Haapsalus kuni 25. septembrini.

Eesti Rahva Muuseumi näitus "Värvide ilu. Eesti kuldaja kunst Enn Kunila kollektsioonist"

Esimest korda toimub Eesti Rahva Muuseumi suures väljapanekute saalis kunstinäitus, mille fookuseks on värvi erinevad kasutusviisid Eesti vanemas maalikunstis. Näitusel on eksponeeritud 20. sajandi esimese poole olulisimate Eesti maalikunstnike teosed, nendest ligikaudu paarkümmend maali on külastajate ees esimest korda.

Autoritest on esindatud Nikolai Triik, Ants Laikmaa, Ado Vabbe ja paljud teised. Eraldi ruum on pühendatud kollektsionäär Enn Kunila lemmikautor Konrad Mägile ja tema 18 kunstiteosele, millest kaks on seni laiema avalikkuse eest peidus olnud.

Näituse tarbeks on valminud ka film toonasest kunstiajaloost ning üksikasjalikud infotulbad kunstnike enda kohta. Väiksematele kunstihuvilistele on avatud lastenurk. Eesti kuldaja kunsti ilu ja harmooniat on võimalik nautida kuni 2. oktoobrini.

Saaremaa muuseumi näitus "Viikingid enne viikingeid"

Eesti suurimat saart külastades on suisa kohustuslik külastada Kuressaare linnuses parima ajutise näituse muuseumiroti tiitliga pärjatud näitust, mille keskmes on Salme laevamatuse käigus leitud esemed ning muud olulised viikingieluga seotud teemad. See väga eriline ja kogu maailmas tähelepanu pälvinud näitus seletab külastajale põhjalikult Saaremaalt leitud viikingilaevade jäänuste, luustike ja muinasesemete unikaalsust.

Eksponeeritud on 150 originaaleset, mille kaudu avaneb külastajal erakordne võimalus piiluda viikingisõdalase ellu: millist päritolu mehed ühte sõjasalka kuulusid, milliste laevadega mereretkel käidi, millist varustust kaasa võeti, kuidas sõditi ning võõrsil oma hukkunuid maeti. Samuti on välja pandud Salme II laeva 1:10 mudel ning animatsioonis abil saab aimu Salmel toimunud lahingust.

Olulise tähtsusega näitus jääb külastajaid ootama augustikuu lõpuni.

Eduard Vilde muuseumi uus püsiekspositsioon "Igaüks tahab minust osa saada"

Kadrioru pargis jalutades võib korraks pisut kõrvale pöörduda ja tutvuda tänapäevastatud püsinäitusega Eduard Vildest, mis viib armastatud kirjaniku elu ja loomingu juurde kahe suurema teema kaudu: Vilde kui avaliku elu tegelane ning Vilde keerukas isiklik elu.

Näitusel saab vaadata animeeritud filmi mõjuka ja menuka kirjaniku elust, sissevaate saab ka Vilde suhetele teiste kirjanikega ning tema kuulsamate tegelaste hingeellu. Näituse üks huvitavamaid ja haruldasemaid eksponaate on Vilde kehatemperatuuri mõõtmise graafik, mis on hästi säilinud. Samuti tasub tähelepanu pöörata 1920. aastate hõngulise korteri orginaalesemetele ning maja juba iseenesest kannab endas palju mälestusi ja kuuldavasti juhtub seal aeg-ajalt kummalisi asju.

Adamson-Ericu muuseumi näitus "Mõjukas materjal. Disain ja uued tehnoloogiad"

Adamson-Ericu muuseumi suvine näitus tõestab, et muuseumid ei tegele ainult ajaloo, vaid ka tulevikuga! Loodussõbralikkus, keskkond, ringmajandus, kestlikkus ja innovatsioon on tänapäeva ühed kesksed mõisted, mis on läbivad meie igaühe argielus. Ka Eesti kunstnikud ja disainerid otsivad erinevaid viise, kuidas luua keskkonnasõbralikku ja kestvat loomingut.

Näitusel eksponeeritavad teosed näitavad mõjusalt, kuidas jätkusuutlik materjalikultuur on täiesti võimalik ning panevad mõtisklema selle üle, milline on meie isiklik suhe materjalidesse ja missugust sotsiaalset kui ka keskkondlikku mõju nad võivad avaldada.

Sellel tulevikku vaataval väljapanekul ongi võimalus uudistada süsiniknegatiivset seenemööblit, interaktiivset ja nutikat kangast ning omapärast ehtekunsti, ja ühtlasi uurida, kuidas avardavad digitaalsed tehnoloogiad, 3D-printimine, lasergraveerimine või ultraheliõmblused traditsiooniliste materjalide kasutusvõimalusi.

Näitus on avatud kuni 25. septembrini.