Keelesäuts. -lik ja -likkus

Kui kokku on pandud liited -lik ja -us, moodustub kahe k-ga -likkus liide, mille abil moodustatakse sõnu, mis vastavad küsimusele mis? Nagu näiteks sõnad võimalikkus, teadlikkus, paindlikkus, jätkusuutlikkus. Ka siis, kui likkus-lõpuga sõnu käänata, jäävad mõlemad k-d alles. Jätkusuutlikkuse seminar, tulemuslikkusele suunatud, eirates mõistlikkust. Alati kaks k-d.

Lugu on aga keerulisem, kui -likkus liite asemel on lühem -lik liide. Sel puhul sõltub k-tähtede arv käändest. Näiteks sõna puudulik käändub puudulik : puuduliku : puudulikku. Ehk siis sõnapaari puudulik hinne käänates on nimetav puudulik hinne, omastav puuduliku hinde ja osastav kahe k-ga puudulikku hinnet.

Sisseütlevas käändes on -lik liite puhul võimalik nii lühike sisseütlev ehk kahe k-ga puudulikku hindesse, kui ka ühe k-ga puudulikusse hindesse.

Kirjapildis ühe või kahe k kirjutamise valikut tehes tasub mõelda, mis käändega on tegu ja kas sõna on -lik lõpuga või on lõpuliiteks alati kahe k-ga kirjutatav -likkus.