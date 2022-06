Keelesäuts. Ilusad ja kaunid sünonüümid

Sünonüümid on sellised sõnad, mis tähendavad sama, aga mis on peale vaadates täiesti erinevad, näiteks ilus ja kaunis. Sõnad pole aga kunagi võrdsed, tõdes Kristina Koppel keelesäutsus.

Näiteks esineb eestikeelseid tekste koondavas andmebaasis ehk keelekorpuses sõna ilus kolm korda rohkem kui sõna kaunis. EKI ühendsõnastikus Sõnaveebis on ilusal registreeritud ka rohkem tähendusi, millest vaid kaks on kauniga sünonüümsed. Ilus ja kaunis on sünonüümid tähendustes 'väga kena' ja 'rõõmu valmistav'. Aga kas need kaks sõna saab mainitud tähendustes alati üksteise vastu välja vahetada? Vastamiseks vaatan, milliste sõnadega ilus ja kaunis keelekorpuses sagedamini koos esinevad.

Paistab, et mõlema sõnaga saab iseloomustada näiteks kellegi välimust, nagu lausetes "Ta on pärinud emalt ilusa välimuse" ja "Kauni välimuse juures mängib olulist rolli soeng". Ilma kohta öeldakse aga sagedamini ilus, näiteks "Ilus ilm püsis pikalt". Looduse kohta öeldakse jällegi sagedamini kaunis, nagu lauses "Müüa maja kauni looduse keskel".

Ka mälestused saavad olla nii ilusad kui ka kaunid, näiteks lausetes "Valgetest öödest on saanud ilus mälestus" ja "Suvest on järel vaid kaunid mälestused". Keelekorpusest paistab ka, et sõnu peetakse pea alati ilusaks, näiteks lauses "Tänan kõiki ilusate sõnade eest!".

Niisiis, kuigi kaks sõna võivad tähendada täpselt sama, on iga keele kasutajatel omad tavad, kuidas nad sõnu kokku seavad. Seda, milliseid naabreid eesti sõnadele tekstides sagedamini valitakse, saab järele vaadata EKI ühendsõnastikust Sõnaveebis.