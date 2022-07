Keelesäuts. Mustad mustsõstrad

Sõstar on taimede perekond, kuhu kuulub umbes 150 liiki. Eestis leiduvaid liike saab aga vaid ühe käe sõrmedel üles lugeda. Aias näemegi tüüpiliselt kolme värvi marju: on punaseid, on valgeid ja on musti marju. Kas teadsite, et valged marjad on tegelikult punaste sõstarde erinevad sordid, mitte eraldi liik valgeid sõstraid? Seevastu must sõstar on sõstraperekonna eraldi liik.

1961. aastal otsustati vabariiklikus õigekeelsuskomisjonis, et botaanika erialakeeles kirjutatakse liikide omadussõnalised täiendid perekonnanimetusest lahku. Seega botaanikatermin must sõstar kirjutatakse lahku. Tookordse otsusega, millel on ka mõned erandid, prooviti ühtlustada botaanikute ja zooloogide terminikirjutuse tava. Zooloogid on aga sellegipoolest jäänud siiani oma tava juurde. Näiteks on musträstas üks sõna.

Tegu on niisiis erialatavadega, mis saanuks vabalt kujuneda ka vastupidi: liitsõna mustsõstar võinuks olla kokku kirjutatud ja sõnaühend must rästas lahku kirjutatud. Väljaspool botaanika erialakeelt kirjutataksegi mustsõstar liitsõnana ka kokku. Keelekorpuse andmeil kirjutatakse seda isegi sagedamini liitsõnana kokku kui sõnaühendina lahku. Põhjuseid selleks võib olla igasuguseid. Näiteks ei pruugita mustast mõelda kui marja värvist, vaid liigist, ning kokkukirjutus näitabki ju liiki.

Aga olgu põhjus kokkukirjutuse taga milline tahes, tulemus sellest ei muutu: samaväärsetena on keeles kasutusel nii liitsõna mustsõstar kui ka sõnaühend must sõstar.