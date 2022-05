Keelesäuts. Paarisajaaastane ja paari tuhande aastane

Keeles, nagu ka elus, ei ole asjad paraku alati lihtsad. Vahel tuleb rakendada mitut reeglit korraga, et tulemus saaks õige. Võtame näiteks arvsõna ja ne- või line-liitelise omadussõna kokku- ja lahkukirjutamise, selgitas Kairi Tamuri keelesäutsus.

Sõnas paarisajaaastane kirjutame kõik sõnad kokku, aga ühendis paari tuhande aastane kirjutame kõik sõnad lahku. Miks nii? Siin tuleb arvestada kahe õigekirjareegliga. Esimene neist ütleb, et sõnad -teist, -kümmend ja -sada kirjutatakse eelneva arv- või hulgasõnaga kokku, muud arvsõnad aga lahku. Seega tuleb selle reegli järgi kirjutada paarsada kokku, aga paar tuhat lahku.

Kui me nüüd tahame arvsõnadega paarsada ja paar tuhat moodustada omadussõnu, tuleb arvesse võtta järgmist reeglit. See ütleb, et ühe sõnaga kirjutatud arv kirjutatakse järgneva ne- või line-liitelise omadussõnaga kokku, mitme sõnaga kirjutatud arv aga lahku. Seega tuleb näiteks paarisajameetrine kirjutada kokku, aga paari tuhande meetrine lahku.

Samamoodi kirjutame kolmesajasõnaline või mitmekümneminutine kokku, aga seitsme tuhande meheline või mõne tuhande eurone lahku.