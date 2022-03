Keelesäuts. Laadin või laen?

Sõnaraamat ütleb, et selle sõna pööramine sõltub tegevuse tulemusest. Ehk siis, kui laadimise tulemiseks on last või laadung, tuleb pöörata sõna laadima : laadin.

Kui aga tulemuseks on laeng või laetud olek, tuleb sõna pöörata laadima : laen.

Segaseks läheb siis, kui seda tuleb kasutada lauses. Näiteks kas "laen telefoni akut" või "laadin telefoni akut". Kuna akulaadimise tulemuseks on laeng, tähendab see, et "ma laen telefoni." Samamoodi on püssi laadimise puhul tulemuseks laetud olek, mistõttu "ma laen püssi".

Samas näiteks arvutis faili või äppi alla laadides ei ole tulemuseks laeng, vaid pigem tegu ühest kohast teise liikunud laadungiga. Niisiis on kirjakeelne öelda, et fail on üles laaditud (mitte laetud), ning kasutada käsklusena "Laadi fail üles!".

Nädala soovituste kokkupanemise abi eest tänan Eesti Keele Instituuti ja Tartu Ülikooli teadurit Eva Saart.