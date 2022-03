Keelesäuts. "Aktuaalne kaamera" ja AK

Eesti keeles pannakse jutumärkidesse lisaks saadete-sarjade pealkirjadele (nagu "Aktuaalne kaamera") ka teised teoste ja ürituste pealkirjad ning üldkeeles ka taimede sordinimetused.

Lisaks pealkirjadele ja taimede sordinimetustele käivad jutumärkide sisse tsitaadid ja otsekõne ning lauseosa, kus kirjeldame mõne keelendi tähendust. Jutumärkidesse võib panna ka üksikud sõnad tekstis, kui soovime kirjapildis edasi anda tavatut või pilkelist tähendust.

Tuleme tagasi "Aktuaalse kaamera" juurde. Tasub tähele panna, et eesti keeles on suur täht vaid pealkirja alguses. Niisiis on jutumärkides suure algustähega aktuaalne ja läbivalt väikeste tähtedega kaamera.

Kui aga moodustame jutumärkidega pealkirjast suurtähtlühendi, kaovad jutumärgid. Nii on näiteks saate "Su nägu kõlab tuttavalt" lühend SNKT ilma jutumärkideta, nagu on ka "Aktuaalse kaamera" suurtähtlühend AK ilma jutumärkideta.