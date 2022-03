Keelesäuts. Plokk ja blokk

Sõnal plokk on mitu tähendust. Esiteks võib see olla midagi risttahukakujulist, näiteks ehitusplokk või vundamendiplokk. Teiseks võib sõnaga plokk tähistada terviklikku kogumit hooneid või ruume – hooneplokk või meditsiiniplokk. Kolmandaks tähendab see otstarbelt või sisult sarnaseid asju – reklaamiplokk või küsimuste plokk. Viimasena võib see tähendada ka märkmikku või paberivihikut – kirjaplokk, joonistusplokk.

Sõnal blokk on seevastu vaid kaks kasutusviisi. Esiteks siis, kui riigid, parteid või organisatsioonid on moodustanud liidu – sõjaline blokk, idablokk ja lääneblokk või NATO blokk. Sõna blokk teine tähendus seondub millegi blokeerimisega. Näiteks sotsiaalmeedias blokkima, palli blokiga tõrjuma või pidurit blokki vajutama.

Ehk siis lihtsalt öelduna: kui tegu on riikide või blokeerimisega, on sõna algustäht b. Kui aga tegu on millegi muuga, on sõna alguses p.