Keelesäuts. Appi tõttab supersõnastik

Tänapäeval kogutaksegi ühtekokku kogu info, mis sõnade kohta teada on. Ja kuna uuringud on näidanud, et kõige rohkem otsitakse sõnastikust sõnade tähendusi, siis need on EKI ühendsõnastikus kesksel kohal. Muu info, teiste seas sünonüümid ja võõrkeelsed vasted, on esitatud vastava tähenduse küljes. Näiteks näeme, et kassi kohta saab öelda ka nurrumootor ja hiirekelder, hundi asemel aga pühajürikutsikas. Ning vahel on tähenduse juures antud infot, mida on lihtsalt hea või tore teada. Näiteks et šampanja korgi kiirus on avamisel keskmiselt 50, mõnikord aga kuni 120 km/h.

Ühendsõnastikus antakse ka infot, mis käib sõna kohta üldiselt, ja see on esitatud tähendustest eraldi. Näiteks info, kuidas sõna käänata või pöörata. Lisaks on näha umbes 20 000 sõna päritolu ning ligi 1800 sõna juurde on jõutud lisada värskeim õigekeelsussõnaraamatu soovitus.

Täiendame Sõnaveebi kogu aeg, ja meie lisatud info kvaliteedis võib kindel olla. Kriitilisema meelega tasub vaadata rubriike "Veel sarnaseid sõnu" ja "Veebilauseid", mis on koostatud automaatselt. Need rubriigid on abiks sõnade puhul, millele me ei ole jõudnud veel sünonüüme või näitelauseid lisada.

Sõnaveebi on nüüdseks saanud kasutada kolm aastat. Selle aja jooksul on seda palju ka edasi arendatud – sest vastupidiselt pabersõnaraamatule saab veebisõnastikku täiendada pidevalt, suisa iga päev. Kasutajale võib olla harjumatu, et sõnastikku koostatakse tema silme all, mitte ei anta ühel hetkel valmis raamatuna välja. Ent niimoodi see digiajastul käib ning selline pidevalt arenev veebisõnastik on üks märk, et eesti keel elab ja käib ajaga kaasas.

Oleme ehitanud meile kõigile justnagu jalgratta, millega sõita juba saame, ent mida samal ajal veel natuke putitame. Igaüks saab sealjuures kaasa aidata ja öelda, mida on vaja täiustada – selleks on Sõnaveebis roheline tagasisidenupp. Julgustame seda nuppu kasutama!

Loe ka Margit Langemetsa, Kristina Koppeli, Jelena Kallase ja Arvi Tavasti artiklit "Sõnastikukogust keeleportaaliks", mis ilmus ajakirjas Keel ja Kirjandus, 2021, nr 8–9, lk 755−770.