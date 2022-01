Keelesäuts. Aasta 2022 tegijad looduses: karu ja pihlakas

Meil on kombeks valida kõikvõimalikke aasta tegijaid väga erinevates kategooriates. Üheks selliseks on ka loodus: nii valiti 2022. aasta loomaks pruunkaru, puuks harilik pihlakas, linnuks metskurvits ja kalaks ahven. EKI vanemleksikograaf Mari Kendla selgitas keelesäutsus, kuidas nimetatakse karu ja pihlakat murdekeeles.

Kui kirjakeeles on tavaliselt liikidele määratud üks nimetus, siis murdekeeles esineb nendel sõnadel hulk variante ning eriti mitmekesised on rahvapärased nimetused, kuna nimeandmisel lähtutakse muudest põhimõtetest. Seetõttu võib ühel loomal või taimel olla kümneid eri nimetusi. Saame siis teada, millised need on.

Seekord on vaatluse all aasta loom ja aasta puu.

Põhjaeestis on karu nagu kirjakeeleski karu, Tartu ja Võru murdes on tema vasteteks aga karro, kahru, kahr, kahõr. Rahvasuus on karu tugevuse võrdkujuks: nõnda kut karu rügab; murd tüüd ku kahõr. Nii on karu nimetatud ka metsasõnniks. Üldtuntud karu rahvapärane nimetus mesikäpp on igati õigustatud – kuuleb ju igal aastal mesinike kurtmist rüüstatud tarude pärast.

Vähem teada nimetus laikäpp viitab samuti karu toitumisharjumustele: viljapõllul maiustamas käies tallab ta oma suurte käppadega vilja maha. Karu rahvapäraseid nimetusi on veel mättkäpp, mäuh, ott. Sõna karu on kasutatud täiendsõnana ka mitmete kirjakeelsete taimede nimetustes nagu karukell, karulauk, karuohakas, aga sõna kohtab ka murdekeeles, nt karukalmuk võhumõõga või kahruvauõrm põldmarja tähenduses.

Taimede juurest on sobilik jätkata aasta puuga. Pihlakas kandis aasta puu tiitlit ka 22 aastat tagasi. Olgu öeldud, et pihlakas on üks levinumaid taimeliike Eestis, edestades isegi harilikku mändi. Rahvapärimustes on pihlakat peetud nõiapuuks ilmselt tema marjadel leiduva viiskandi tõttu: pihlapuu oll nõidusõ vasta, selle et pihlapuu marjal om rist pääl, on öeldud Võrumaal.

Eesti murretes on pihlakal aga mitmeid murdevariante, millel on oma kindlad levikud. Nii on pihl, pihlapuu ja pihlap kasutusel saarte murdes ning lõunaeesti murretes, pihelgas aga läänemurdes ja Harjumaal, pihlik Ida-Eestis ning Tartumaal, pihlakas ise peamiselt keskmurde aladel. Pihlaka nimetusi on veel piilik ja pillik. Murdekeelest võib välja tuua ka toreda väljendi: meri on pihlakalehel, mis tähendab, et merel on kerge lainetus.