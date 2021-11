Keelesäuts. Silmnäo seebike

Esmajoones on see pesemiseks mõeldud asjake, aga EKI ühendsõnastiku (2021) abil saame teada, et kõnekeeles on seep ka meelelahutuslik televisioonisari. Eesti keele ühendkorpusest (2019) näeme, et sõna seep kohta leidub üle 23 000 kasutuse – seep on niisiis keeles sage sõna. Sõna sagedusest oleneb nimelt see, kui suur hulk inimesi seda teada võib, seega seepi teavad ja kasutavad üsna paljud.

Seepi kasutades on loodud ka palju liitsõnu, teiste seas sõnad pesuseep, näoseep, tualettseep ja silmaseep. Vaatame neist põgusalt sõna tualettseep. Õigekeelsussõnaraamatutes on alates 1999. aastast selle asemel soovitatud kasutada sõna silmaseep. Tänapäeva keelt sisaldava ühendkorpuse andmete kohaselt pole see soovitus aga keelekasutuses juurdunud: sõna tualettseep esineb korpuses kõigest 61 korda, aga silmaseep ei esinegi kordagi. Paistab, et nende sõnade asemel kasutatakse hoopis kas sõna näoseep, millel on korpuses küll ainult 122 esinemisjuhtu, või lihtsalt sõna seep.

Silmadega seotud seebi-liitsõnad ei ole sagedas kasutuses ilmselt ka sellepärast, et tänapäeval silmi – ega samuti silmnägu – enamasti tavalise seebiga ei pesta. Sõnade kasutus on ju seotud sellega, mis meie ümber toimub, ja näo pesemiseks on tänapäeval hoopis spetsiaalsed näoveed ning keha jaoks dušigeelid. Ilmselt seepärast esinevadki sõnad näovesi ja dušigeel korpuses erinevatest seepidest märgatavalt rohkem, näovesi üle 2600 korra ja dušigeel ligi 3100 korda. Seega vajavad sõnaraamatute sõnavarasoovitused sagedast ülevaatust ja ajakohastamist.

Ajastule kohaselt õhutan niisiis sagedasti mitte silmi, vaid käsi seebiga pesema!

Eesti keele ühendkorpuse 2019 andmed mainitud sõnade kohta: seep 23 265 kasutust, pesuseep 313, näoseep 122, tualettseep 61, silmapesuseep 2, silmaseep 0, silmnäoseep 0, näovesi 2658, dušigeel 3101.