Keelesäuts. Millal aastaarvu käänata?

Kui ma ütlen teile, et kaks tuhat kakskümmend üks aastal olen Vikerraadio eetris säutsunud seitsmel korral, siis kas see lause kõlab teie jaoks keeleliselt kuidagi imelikult? Kas seal on midagi eesti keelele ebaloomulikku? Kaks tuhat kakskümmend üks aastal olen Vikerraadio eetris säutsunud seitsmel korral. Kui teie vastus on jah, siis on teie keeletunnetusega kõik veel õnneks korras. Nimelt on osa eesti keele kõnelejaid loobunud aastaarvu käänamisest seal, kus seda teha tuleks. Nad kasutavad eespool öeldud lauses alalütlevas käändes järgarvu asemel nimetavas käändes põhiarvu. Selle asemel, et öelda kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, ütlevad nad kaks tuhat kakskümmend üks aastal.

Eesti keeles on aastaarv nimetavas käändes siis, kui sellele ei järgne sõna aastal või on sõna aastal pandud aastaarvu ette. Näiteks: Markus sündis kaks tuhat neli või Markus sündis aastal kaks tuhat neli. Kui aga sõna aastal on aastaarvu järel, tuleb aastaarvu käänata: Markus sündis kahe tuhande neljandal aastal.

Kirjapildis eristab järgarvu põhiarvust punkt. Kui tahame kirjutada numbritega kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, peame aastaarvu järele panema punkti. Seejuures ei tohi unustada, et punkti ja sõna aastal vahele tuleb jätta tühik: 2021. aastal.