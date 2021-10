Keelesäuts. Teostab magamist ja marjakorjamist

Pole kuulnud, et igapäevakõnes öeldaks "Mu kass teostab hiilimist" või et Ivo Linna teostaks laulmist. Loomulikum on öelda, et kass hiilib või laulan. Samamoodi ei teosta me magamist või marjakorjamist, vaid magame või korjame marju.

Soovingi öelda, et tegusõna pöördeline vorm teeb lause sujuvaks ja loomulikuks. Usun, et mäletate: ma, sa, ta, me, te, nad – need ongi pöördelised vormid.

Jätan siin käsitluse alt välja kunstiteksti, kus ainus reegel on loomevabadus. "Teostan magamist ja marjakorjamist, metsas samblal kõndi, meres ujumist" võib kõlada isegi handorunnellikult.

Teostama kohta öeldakse, et see on tühiverb. Kuna tühiverb üksi ei suuda tegevust väljendada, on tema juurde on vaja mõnd sõna, mis ütleb, mida parasjagu tehakse. See sõna on siis -mine-lõpuga.

Võtkegi nüüd see -mine-lõpuga sõna ja tehke sellest uuesti tegusõna ning tühiverbi pole enam vaja. Näiteks:

leiab aset uuringu teostamine -> teeb uuringut,

tegeleb vastuse koostamisega -> koostab vastest,

teostab akende pesemist -> peseb aknaid.

Vaid üksikutes väljendites ei saa sõnata "teostama", nt teostama kellegi õigusi, juhul kui kellelegi on antud voli teha õiguslikke toiminguid teise eest.

Nüüd teostan lõpetamise ehk lõpetan. Eelistage teiegi sisukat tegusõna. See on lihtne nipp, kuidas saate luua lauseid, mis on sujuvad ja millest on parem aru saada.