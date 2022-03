Keelesäuts. Tegelikkuses või tegelikult?

Ühel päeval, tegelikkuses, seisis mu ees üks väike poiss ja ulatas mulle midagi, mängult. Tegin näo, et võtsin selle temalt vastu. Juba keksis rõõmus andja edasi, sest jagada oli tal palju. Nimelt nähtamatuid komme. Tegelikult olin talle tänulik, mis sest et kommi ma tegelikkuses ei saanud.

Kindlasti saite aru, et juttu tuleb sõnadest "tegelikult" ja "tegelikkus". Nende kahe sõna kasutamine on sassis juba mõnda aega. Nii kõnes kui ka tekstis kohtab sõna "tegelikkuses" sageli seal, kus võiks kasutada sõna "tegelikult", "päriselt", "päriselus", "õigupoolest". Kui sõna "tegelikkus" on lauses tühi täitesõna, tasub see välja jätta. Vaatame näiteid.

"Tegelikkuses pole ettekirjutuste tegemine õigusvastane". – Kui keegi on midagi enne väitnud, ent see ei vasta tõele, saabki sõnastada, et "vastupidi väidetule ei ole ettekirjutuste tegemine õigusvastane".

Mõtlesid, et see on raske, kuid tegelikkuses pole põhjust nii arvata. – Siia lausesse sobib paremini sõna "tegelikult".

Ta tõdes, et tegelikkuses nii kallist hoonet ehitama ei hakata. – Vahelduse mõttes saab öelda, et päriselt või päriselus me nii kallist hoonet ei ehita, mis sest, et pidasime plaani ja lasime teha esialgsed arvutused. Ka sõna "tegelikult" sobib.

Tegelikkuses avastas kontroll mitu viga. – Kohapeal avastas kontroll mitu viga.

Tegelikkuses on töö- ja pereelu võimalik edukalt ühitada. – Kus siis mujal, kui ikka päriselt, oletuslik võimalus ei huvitaks ühtegi ema ega isa. Siia lausesse sobiks sõna "õigupoolest".

Sõnas ja tegelikkuses, oletus ja tegelik olukord, väljamõeldis ja reaalsus.

Tõese ja selge lause saab nii mõnelgi juhul teha sõnata "tegelikkus", sidet tegelikkusega kaotamata, ulmemaailmas elamata. Ja on lauseid, kuhu sobib paremini sõna "tegelikult", näiteks "tegelikult oli sul õigus".