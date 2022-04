Keelesäuts. Vana kooli mees, vaba aja püksid jalas

Moodsaid vaba aja pükse kannavad tänapäeval ka vana kooli mehed. Kes nad on?

Vana kooli mees on kindlasti härrasmees – galantne, intelligentne, elegantne.

Vana kooli mehel pole varsa aru: ta tunneb kombeid ja teab, kuidas asju hästi teha. Ta oskab jalgrattaga sõita, ent ei soovi jalgratast leiutada, vaid hindab traditsioone.

Kui on tegu vana kooli põllumehega, ei narri ta põldu, sest põld narrib üheksa korda vastu. Ta ei rapsi tühja ega räägi tühja, vaid teab esivanemate tarkust ja paneb kartuli maha siis, kui maa peale kannatab istuda palja tagumikuga ja toomingad õitsevad.

Vana kooli mees – need sõnad – kirjutatakse lahku. Kui aeglaselt hääldada ja hoolega kuulata, on iga sõna alguses rõhk ja selle järgi on kohe aru saada, et iga sõna kirjutatakse eraldi.

Ka vana kooli mehed puhkavad. Siis kannavad nad viisakaid vaba aja pükse ja Karhu vaba aja jalatseid ning käsitööõllele eelistavad vana kooli õlut. Mõnikord on neil peas sonimüts, aga kindlasti kvaliteetsest riidest ja hästi õmmeldud, mitte mõni lötu.

Neid vaba aja asju tähistavaid sõnu võib kirjutada kahte moodi: kas kõik kokku või kõik lahku: vaba aja mess või vabaajamess, vaba aja kaubad või vabaajakaubad. Lahku kirjutajate parteis on need, kes on märganud, et kui vaba aja kirjutada mõne teise sõnaga kokku, tekib liitsõna algusesse "vabaaja", mis nende meelest kõlab nagu "piraaja", ja see ei meeldi neile sugugi, aga – võibki kõik sõnad lahku kirjutada. Nii nagu vabal ajal võib igaüks teha mida soovib.

Kuid väljendeid, mille alguses on vana kooli, neid kokku kirjutada ei või. Vana kooli mees käib küll ajaga kaasas, aga hindab traditsiooni ja traditsioon on seegi, et taolised väljendid kirjutatakse lahku.