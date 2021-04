Keelesäuts. "Kokku" ei tee teid rikkamaks

Vikerraadio alustas taas iganädalaste keelesäutsudega, kus keeleteadlased ja -spetsialistid toovad välja tüüpvead, mida inimesed pahatihti teevad. Sel korral on vaatluse all sõna "kokku" üleliigne kasutamine.

Kui midagi on kindel hulk ja kuulub täies tükis teile, on tarbetu kirja panna, et teil on kokku neli kassi või krundil kasvab kokku kaksteist ploomipuud. Need kõik jäävad teile alles ka siis, kui kirjutate seda ilma sõnata "kokku": teil on neli kassi ja krundil kasvab kaksteist ploomipuud.

Ka aastaaruandes ja auditis ehk ametitekstis pole sõna "kokku" sageli vaja, pigem kiputakse sellega harjumuslikult liialdama. Ühel ilusal päeval, kui toimetasin üht aruannet, kustutasin ühest lühildasest lõigust ära kokku viis "kokku"-sõna. Nagu juba taipasite, kustutasin viis sõna. Näiteks jäi alles, et arstid teevad aastas 66 visiiti ja konkursile laekus 6 tööd. Nii saab kokku hoida ruumi, laused aga on lühemad ja sama selged. Proovige järele!