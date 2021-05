Keelesäuts. Kohvi koorest, aprilli naljast ja lille poest

Olen üsna suur kohvijooja ja tavaliselt joon musta. See aga tähendab, et sageli ei ole mul kodus tilkagi kohvikoort. Seda, mis kirjutatakse kokku: võite paki pealt ise järele vaadata. Millegipärast aga olen tekstidest leidnud, et sedalaadi sõnu nagu kohvikoor, aprillinali, eetriaeg ja lillepood kiputakse üsna sageli lahku kirjutama ega tulda kokkukirjutamise pealegi!

Tegelikult aga on asi lihtne: kui sõna mõte on näidata millegi liiki või laadi, kirjutatakse see kokku.

Üks võimalus tõesti küll on, mil liitsõna saab lahku kirjutada. Nimelt siis, kui mõne liitsõna ette on vaja kirjutada veel üks sõna -- täiend. Öeldaksegi, et täiend tirib lahku. Näiteks, kui "apelsinimahl" kirjutame kokku, siis "punase apelsini mahl" on õige kirjutada lahku.