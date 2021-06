Keelesäuts. Kas vegantoit või veganitoit?

Keelekorraldajad on varem soovitanud liita sõna vegan sõnaga toit omastavas käändes, ehk siis kujul veganitoit, eeskujuks sõnad nagu koolitoit ja pakitoit. Sõna veganitoit näitab, kellele toit on mõeldud: toit veganitele ehk täistaimetoitlastele. EKI keelenõuandjatelt on aga aja jooksul küsitud, miks tuleb kirjutada veganitoit, kui see justkui ütleb, et toit on tehtud veganist endast (nagu näiteks köögiviljatoit on tehtud köögiviljadest).

Eesti keeles on ühe sõna nimetavas või omastavas käändes teisele liitmine mõnikord tähendusi eristanud. Näiteks paberkäärid on paberist tehtud käärid, aga paberikäärid on käärid, millega lõigatakse paberit. Alati ei pruugi sellist arusaadavat tähendusvahet aga tekkida. Peale selle on täheldatud, et võõrsõna kiputakse teise sõnaga liitma just nimetavas käändes, näiteks sportauto või neoonvärv. Kuna sõna vegan on eesti keeles suhteliselt uus võõrsõna, siis näitab tegeliku keelekasutuse uurimine, et põhisõnaga liidetaksegi see tavaliselt nimetavas käändes, ehk siis kujul vegantoit, nagu ka veganburger ja vegankohvik.

Seepärast on keelekorraldajad leidnud, et sõna vegan sobib põhisõnale liita nii nimetavas kui ka omastavas käändes. See tähendab, et keelekasutaja saab valida kahe võrdse variandi vahel: kas vegantoit või veganitoit. Sealjuures tähistavad mõlemad täistaimetoitlastele mõeldud toitu.

Häid vegan- ehk veganitoite!