Keelesäuts. Taina-taigna dilemma

Kokkamine meeldib paljudele, aga toit tekitab kirgi ka sõnavara tasemel. Nimelt küsitakse EKI keelenõuandjatelt aeg-ajalt, kas õige on tainas või taigen. Ühed mäletavad, et õige on taigen, ja mõni peab kuju tainas suisa kõnekeelseks. Teised mäletavad aga, et kuna öeldakse tainapea, mitte taignapea, siis järelikult on õige tainas. Kumba sõna tuleks eelistada?

Õigupoolest pole kumbki sõna teisest ei valem ega parem. Ajalooliselt on germaani tüvest kõigepealt tulnud sõna taigen, mille kõrvale arenes aja jooksul tainas. Nii ongi nad keeles koos esinenud: taigen levis murdeti pigem Kirde-Eestis ja Kirde-Tartumaal, aga tainas Lääne- ja Kesk-Eestis ning samuti Tartumaal.

1976. aasta õigekeelsussõnaraamatusse pandi küll soovitus eelistada tainast, sest taina käänamist peeti lihtsamaks kui taigna oma. Aga praegu, pool sajandit hiljem, on siiski näha, et mõlemat sõna kasutatakse endiselt ohtralt. Seepärast on keelekorraldajad leidnud, et sobivad sõnakujud on mõlemad, nii tainas kui ka taigen. On keelekasutaja valik, kumb sõnakuju talle rohkem meeldib.

Häid taina- ehk taignaroogi!