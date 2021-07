Keelesäuts. Võõrsõna ei pea iga kord kartma

Võõrsõna moderaator pärineb ladina keelest, kus see tähendab "taltsutajat või juhtijat". Eesti keeles on sel sõnal mitu tähendust: tehnika oskuskeeles "aeglusti", muusikas "pilli heli reguleerija", infotehnoloogias "võrgufoorumit haldav isik" ning uuemal ajal inglise keele mõjul ka "väitluse, arutelu vmt juht ja suunaja".

Tegusõnal modereerima on sarnased tähendused. Kasutuse põhjal on näha, et enamasti esineb nii tegijat tähistav moderaator kui ka tegusõna modereerima kas väitluse jms juhtimise või infotehnoloogia kontekstis. Tähenduse ülekanne on ka loomulik, sest see isik on põhimõtteliselt reguleerija nagu muusika oskuskeeles ning juhtija ja taltsutaja nagu lähtekeeles ladina keeles.

Kokkuvõttes on võõrsõnad moderaator ja modereerima eesti keeles juurdunud ning pole põhjust neid igas tekstis asendada eesti omasõnadega, nagu väitlusjuht, kõnejuht ning juhatama, suunama jne – ehkki meeles tasub hoida neidki. Sõnu saab tekstis ju mõõdukalt vaheldada.