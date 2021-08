Keelesäuts. Koroonaviiruse tüvede kirjapildist

Praegusel ajal on palju juttu koroonaviiruse uutest tüvedest. Peamiselt räägitakse deltatüvest, aga kuulda on juba ka gamma- ja lambdatüvest. Varasemalt räägiti alfa- ja beetatüvest. Loodame, et tüvesid palju enam juurde ei tule ja uute mutatsioonide nimetamiseks kreeka tähestikust piisab.

Kui aga koroonaviiruse tüvedest on tarvis juttu teha kirjalikus tekstis, võib tekkida segadus. Kas alfa, beeta, delta, gamma ja lambda tuleb kirjutada suure või väikese algustähega? Kas need tuleks sõnaga tüvi kirjutada kokku, ühendada sidekriipsu abil või kirjutada sõnast tüvi hoopiski lahku? Kõik nimetatud variandid on praegu eesti keeles levinud ning segadus on päris suur.

Eesti keeles kirjutatakse kreeka tähtede nimed väikese algustähega. Kui vaadata, millistes sõnades kreeka tähtede nimed esinevad, siis näeme, et eesti keeles kasutatakse neid peamiselt liitsõnades, näiteks alfaisane, alfaosake, beetakiirgus, beetatest, deltalihas, gammaravi. Seesuguste sõnade eeskujul sobib kirjutada väikese algustähega ja järgneva sõnaga kokku ka koroonaviiruse tüved: alfatüvi, beetatüvi, deltatüvi jne. Kokkukirjutus näitab, mis liiki tüvega on tegu.