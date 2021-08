Keelesäuts. Lühendid ei ole eesti keeles pühad ja puutumatud

Lühendid ei ole eesti keeles pühad ja puutumatud, millele ei tohiks lisada käändelõppu. Vastupidi, kui on vaja, siis tuleb seda ka teha. Suurtähtlühendile ehk akronüümile liidetakse käändelõpp ja vajaduse korral ka tüvevokaal kas sidekriipsu abil või kirjutatakse need sõnaga kokku. Käänamisel tuleb seejuures silmas pidada, et suurtähtlühendil käänatakse viimast veeritavat tähte, näiteks EL-i, AS-ile või KÜ-lt.

Kui lühend hääldub omaette sõnana, siis käänatakse seda tervikuna - näiteks EMO-s või Covid-isse. Kes võõrkeelse suur täht lühendiga liitsõnu kasutada ei soovi, saab selle asemel öelda "koroonatõend" või miks mitte ka mugandiga liitsõna "koviditõend".