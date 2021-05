Keelesäuts. Orgaanilisest, loomulikult eesti moodi

Eestlane armastab loodust. Võib-olla just seepärast meeldib teinekord süüa orgaanilist õuna ja juua orgaanilist ingverijooki. On orgaaniliselt arusaadav, et maheõun on parem ja maheingverist tehtud jook maitserikkam.

Nagu aru saite, üks-ühele ei maksa seda sõna tõlkida. Et kui inglise keeles on organic, siis eesti keeles kohe orgaaniline ei pruugi olla. Võib hoopis olla mahe- ,öko- ,looduslik, aga võib tähendada ka midagi, mis on lihtsalt loomulik ehk olemuslikult millegi osa.

Kui mõni hea sõber kutsub teid appi näiteks orgaanilist väetist käruga laiali vedama, ütletegi talle pigem, et "Loomulikult olen ma nõus", mitte "Orgaaniliselt olen ma nõus". Lootuses, et saate pärast koos süüa mahetomatit ja mahekurki, looduslikult ilusas kohas muidugi.