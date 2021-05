Keelesäuts. Vabandame ja vabandage

Kohtame linnapildis tihti silte nagu "Oleme täna suletud. Vabandame!" või tanklas kohvimasinal teavet "Kohvimasin on rikkis. Vabandage!". Kumb siis on, kas vabandame või vabandage?

Vastus oleneb sellest, kas soovitakse paluda vabandust või soovib paluja, et talle andeks antaks. Meie-vormis vabandame puhul palutakse vabandust selle pärast, et pood on suletud. Ja teie-vormis vabandage puhul palutakse kliendil andeks anda, et kohvimasin on rikkis. Mõlemad vormid täidavad oma viisakuseesmärki.

Kuigi pikka aega peeti tegusõna vabandama tähendust "vabandust paluma" võõrmõju tõttu ebasoovitatavaks, siis uuemad uurimused on näidanud, et sõnale ongi aja jooksul kujunenud kaks vastandlikku tähendust. Igapäevaelus saame õnneks alati aru, kumba tähendust mõeldakse. Sellisel viisil on tegusõna "vabandama" kirjeldatud ka EKI ühendsõnastikus, mida saab vaadata keeleportaalis Sõnaveeb.