Keelesäuts. Passioon või granadill?

Normitud on näiteks see, et sõna taburet kirjutatakse lõpus ühe t-tähega. Seda tuleb kirjakeelses tekstis järgida. Samas pole võimatu, et näiteks ilukirjanduses leidub olukordi, kus sõna taburett kahe t-tähega on omal kohal. Alati polegi võimalik ainult üks variant. Nii on käänamise-pööramise puhul osal sõnadel mitu normipärast rööpset varianti, näiteks sõna korsten on osastavas käändes nii korstnat kui ka korstent ja sõna tegelema saab pöörata kahel viisil: nii tegelda kui ka tegeleda.

Normingute alla ei kuulu sõnade tähendused. Nende kohta saab anda üksnes soovitusi, mida olenevalt teksti liigist võib, aga ei pea järgima. Näiteks sõna passioon tähendab Kristuse kannatamise lugu, ka kirge ja armastust, või inimest, keda kirglikult armastatakse. Seda sõna ei soovitata aga kasutada granadilli ehk kannatuslille vilja tähenduses, ehkki keeles see esineb, nagu lauses Valida on kolme maitse vahel: laim, passioon ja arbuus. Botaanikatekstis võib kasutada passiooni asemel sõna granadill, aga igas tekstis ei pea seda tegema.