Keelesäuts. On nagu on

Eesti Keele Instituudi keelekorraldaja-projektijuht Kairi Tamuri selgitas keelesäutsus, kuidas kirjutada ütlust "on nagu on".

Aeg-ajalt küsitakse, kas sellisesse ütlusesse nagu "on nagu on" on vaja koma panna või ei ole. Kui võtta seda kui põimlauset, kus sõna "nagu" alustab kõrvallauset, siis tuleks koma panna. Kõrvallause tunneb ära selle järgi, et siduva sõnaga algavas lauseosas on öeldis, selles lauses sõna "on". Seega "on, nagu on".

Teisalt saab seda ütlust võtta ka kui öeldisega kinnisväljendit. Sellised väljendid on erijuhtumid, mis koma ei nõua. Seega "on nagu on", ilma komata. Samasugused on veel näiteks "tuleb mis tuleb", "saab mis saab", "läheb kuidas läheb", aga ka "maksku mis maksab" või "tee mis tahad".

Niisuguste ütluste puhul on komakasutus vaba – need võib kirjutada nii komaga kui ka ilma, kuidas aga soovi on.