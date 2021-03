Keelesäuts. Preambul

Ladinakeelsest sõnast preambulum tulenev sõna tähistab rahvusvahelise lepingu või deklaratsiooni sissejuhatavat osa. Ka Eesti põhiseadusel on preambul, mis märgib muu hulgas, et Eesti on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele.

Õigekirja seisukohalt võib aga komistuskiviks saada selle sõna õigekirjutus. Nimetavas käändes on korrektne kasutada vormi preambul, mitte preambulA. Seda seetõttu, et sõna preambul juured pole mitte vene, vaid juba eelpool mainitud ladina keeles, kust see eesti keelde laenatud on. Ladina preambulum lõpp -um tähistab kesksugu, mida meil eesti keeles tarvis pole. Seega jääbki alles "preambul".

Samuti tuleks tähele panna, et mitte iga dokumendi või teksti algust ei sobi preambuliks nimetada. Tavateksti alustuse kohta sobib paremini sõna "sissejuhatus".

"Keelesäuts" on Vikeraadio eetris 8.–15. märtsini kell 8.55.

PS. Nädala jooksul kõlavates keelesäutsudes peitub ka spikker, mis päriselt abistab esmaspäeval, 15. märtsil kell 10.25 algava Vikerraadio e-etteütluse kirjutamisel.