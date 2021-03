Sõna "fänn" on igati kirjakeelne ja seda kursiivis kirjutama ei pea. Eesti keeles on selles sõnas häälduse järgi Ä-täht ja lõpus kaks N-i. Moodustades sellest nimisõna "fänkond", on sõna keskel aga ainult üks N.

Seda seetõttu, et kaashäälikuühendis kirjutatakse iga häälik tema pikkusest olenemata ühe tähega. Seda ka mitmete tuletusliidete liitmisel, näiteks "kaslane", "kausjas", "piklik".

Lugu on teisiti sõnadega, kus liitumise kohale satuvad KÕRVUTI samad tähed. "Kesk" ja "kond", "keskkond" – kahe K-ga. "Modern" ja liide "-ne", "modernne" – kahe N-iga.

Kolm kaashäälikut jäävad järjestikku alles ka siis, kui lisame sõnale -ki või -gi liite. Sukk-ki, Ehk-ki, poiss-ki. Sõnas "fänkond" on aga kõik tähed ühekordsed.

"Keelesäuts" on Vikeraadio eetris 8.–15. märtsini kell 8.55.

PS. Nädala jooksul kõlavates keelesäutsudes peitub ka spikker, mis päriselt abistab esmaspäeval, 15. märtsil kell 10.25 algava Vikerraadio e-etteütluse kirjutamisel.