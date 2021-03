Keelesäuts. Prantsuskeelne

Etteütlusele eelneval nädalal jagab Vikerraadios keelevihjeid Instagrami suunamudija @oigekirjagurmaan, kes tutvustab levinumaid keelevigu ja aitab paremini valmistuda kirjutamiseks. Neljas soovitus on pühendatud inglise ja prantsuse keelele.

Moodustades inglise ja prantsuse keelest liitsõna, kaob liitumise kohalt e-täht: ingliskeelne ja prantsuskeelne.

Eesti liitsõnad jagunevad kolme peamisesse rühma: nimetavaline, omastavaline ja s-liitumine. Sõnade ingliskeelne ja prantsuskeelne puhul ongi tegu just s-liitumisega.

Kuigi ka sel puhul on erandeid, on s-liitumise puhul tavaliseks saanud e-tähe ärajätmine. Nõnda on kujunenud kirjanduse uurijast kirjandusuurija, teaduse keskusest teaduskeskus ja looduse vaatlemisest loodusvaatlus.

Niisiis inglise keel ja prantsuse keel kirjutatakse jätkuvalt lahku, aga omadussõnana kokku – ingliskeelne ja prantsuskeelne.

