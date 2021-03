2012. aastal tekitas vaidlusi Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsus kirjutada ajaloosündmused väikese tähega, välja arvatud neis sisalduvad nimed. Seda seetõttu, et ajaloosündmused on olemuselt nimetused, ja nimetused – need on eesti keeles väikese algustähega.

Nõnda on soovitus kirjutada teine maailmasõda, põhjasõda, külm sõda ja vabadussõda väikese algustähega. Aga kohanimed on ikka suure tähega. Tartu rahu. Mahtra sõda ja Prantsuse revolutsioon.

Olgu täpsustatud, et Emakeele Seltsi keeletoimkond otsustas lõpuks aktsepteerida ka harjumuspärast viisi kirjutada ajaloosündmused esisuurtähega

Seega põhireegel näeb ette kirjutada teine maailmasõda väikese tähega, kuid ka suure algustähega kirjutamist ei loeta otseselt õigekirjaveaks.

